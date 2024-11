Entorno Empresarial / Compras con posibilidad de meses sin intereses

Las últimas semanas del año traen consigo una frenética actividad comercial, las compras del Buen Fin, las festividades, los regalos, y ante ello un mayor uso del crédito con posibilidad de meses sin intereses.

En México, los meses sin intereses son una herramienta valiosa que permite a los negocios ofrecer productos con precios elevados que los clientes no podrían adquirir en una sola exhibición.

Si es un consumidor, los meses sin intereses son un beneficio clave de las tarjetas crédito, de gran utilidad en compras planificadas, sin embargo, hacer uso de ello en compras innecesarias, sin tomar en cuenta los créditos ya adquiridos o tomar más tiempo del necesario, puede colocarnos en una situación de sobreendeudamiento.

¿Cómo funcionan los meses sin intereses?, cuando realiza una compra con una línea de crédito existen intereses asociados, es decir, un porcentaje adicional al pago de su compra que debe cubrir cada mes. Cuando ve una oferta de meses sin intereses, significa que no habrá un costo adicional.

Y ¿Qué ganan los bancos?, si no paga en el tiempo establecido su deuda a meses sin intereses, ésta deja de tener el beneficio por lo que se suman intereses y costos adicionales, entre mayor sea el tiempo que tarde en pagar más serán los intereses que deberá pagar, por ello es necesario utilizar esta promoción de manera inteligente.

Cuando realiza compras a meses sin intereses la mensualidad debe ser contemplada aparte del pago de otros créditos, ya que si realiza el pago mínimo no se cubre la mensualidad, por lo que comienza el cobro de intereses.

Esto puede ser un problema, ya que en enero y febrero tienen que pagar sus compras de diciembre, lo que supone un riesgo para las finanzas, puesto que al no contemplar el pago mensual y ante la cuesta de enero, muchos tienen dificultades financieras. Y los bancos saben que la mayoría de los tarjetahabientes, no podrán pagar a tiempo y cobrarán intereses.

¿Y qué pasa cuando no puede pagar en tiempo? Cuando falla, no sólo paga intereses por ese mes de “error”, sino que ahora tendrá intereses por todo el resto de lo que te falta pagar.

Y en ocasiones, tiene también que pagar interés retroactivo, o sea que pagaría hasta por los meses anteriores que si había pagado bien. Además de perder dinero, perderá puntaje en el score del Historial Crediticio.

¿Y cómo funcionan?

Primero, la tienda hace un acuerdo con los bancos para ofrecer ciertas “promociones”. Cuando hace la compra, el banco paga el monto completo a la tienda (menos una comisión que le sirve de ganancia), como quien dice compra la deuda.

Para el cliente y usuario de la tarjeta, se refleja la cantidad total de la compra en su línea de crédito, pero sólo se le descuenta una cantidad mensual.

De esta forma “todos ganan”, ya que el banco gana una comisión (y gana mucho más si falla en tus pagos), la tienda vende más de lo que podría y el cliente obtiene lo que quiere sin desembolsar tanto.

Pero cuidado, si quiere hacer pagos adelantados a su deuda a MSI, no se trata solamente de pagar más en la mensualidad, sino que hay que notificar al banco que se desea abonar eso a la deuda específica, de lo contrario se reflejará como abono a la TDC.

Si es un pagador estrella, de esos que siempre paga la Tarjeta de Crédito (TDC) al día y en su totalidad, es un “totalero”. Pero tenga cuidado y no se engañe, porque casi de la mitad de los tarjetahabientes en México NO SON totaleros y no cumplen y a eso le apuesta el banco.