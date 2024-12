Entorno Empresarial / Comportamiento del consumidor

Hace un par de años solo hablábamos de reinventarnos. Era una palabra que, obligados por la pandemia que nos encerró a entender que no controlamos nada, decidimos usar repetidamente para mostrar que no podíamos seguir igual.

Ahora, la palabra favorita es incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no podemos planear como hacíamos hace algún tiempo, tenemos normalizados conceptos que no deberíamos y estamos como quietos esperando si las cosas orgánicamente mejoran.

Siempre es clave comprender el comportamiento del consumidor y en los últimos años más que nunca debido a su evolución y a los patrones variables que evidencia en su cotidianidad.

Algunos expertos lo denominan como “inteligente”, puesto que intenta permanentemente lograr un equilibrio en la ecuación precio-valor en sus estilos de vida y pautas de consumo.

Se trata también de alguien que pretende intereses económicos e interacciones sociales y depende progresivamente de la tecnología, es proactivo y bien informado acerca de sus compras y por lo tanto las evalúa con juicio ponderando factores como la calidad, el precio, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Utiliza la tecnología, las reseñas en línea y las diversas plataformas que le permiten hacer comparaciones entre las diferentes propuestas, recoger información y tomar decisiones documentadas.

Hoy en día los clientes son compradores multicanal que combinan varios canales simultáneamente para maximizar los beneficios, pueden buscar en los online referencias relativas a diversos productos y luego probarlos y comprarlos en las tiendas físicas. Este comportamiento se conoce como “ROPO” (Research online Purchase offline), popularmente conocido como webrooming y es uno de los más dominantes actualmente y al que se debe prestar especial cuidado y desarrollar las correspondientes estrategias de marketing y de ventas.

En estas dos alternativas, juegan un papel importante aspectos tales como: la experiencia del cliente, la disponibilidad de información, la atención “personalizada”, el tipo de producto, los precios, las garantías, la disponibilidad, accesibilidad, oportunidad, la lealtad a una marca, las características socio demográficas, el grado de preparación del personal, las recomendaciones o reseñas de otros, las devoluciones, los costos de envío, el carácter “amigable” de la respectiva plataforma, la clase de dispositivo tecnológico que se usa, etc.

Por otra parte, es imprescindible asimismo establecer cuáles son los bienes más propicios para estas transacciones. A nivel internacional existe una clasificación conocida como CPG (Consumer packaged goods) en la que estos artículos, destinados al consumo diario, se agrupan en dos categorías principales: de rápida rotación (FMCG) y de lento movimiento (SMCG). Los primeros, con una vida útil de menos de un año (alimentos y bebidas, cuidado personal, hogar y limpieza, comida para mascotas, etc.), son adquiridos con frecuencia, generan ventas significativas, son elegidos sin esfuerzo y con poca participación, son más económicos que los bienes duraderos, tienen una vida útil corta, se consumen prontamente, tienen una amplia distribución minorista y presencia en línea, se reponen aceleradamente con una alta rotación de inventario.

En cada uno de los anteriores rubros se pueden plantear interrogantes, existen muchos que alimenten la investigación y esta, a su vez, las actividades que deban emprender las empresas en consecuencia.