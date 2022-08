Entorno Empresarial | Aumento general de los precios

Uno de los temas más recurrentes durante este año ha sido el de la inflación, al cual hemos hecho referencia en diversas ocasiones.

Ha sido una constante que ha superado los pronósticos y parece que el panorama no es nada alentador a futuro, toda vez que cambio su composición, a principio de año la principal causa de los aumentos habían sido los hidrocarburos, pero ahora es un incremento en alimentos y servicios.

Lo cual afecta de manera directa a las personas y empresas ya que en la vida real y dejando los tecnicismos, ir de compras sale más caro y muchos salarios ya no alcanzan y hay que reducir las compras.

La inflación continuó por las nubes. Durante la primera quincena de agosto se volvió a acelerar, con lo que alcanzó un nivel que no se veía en más de dos décadas, según datos del Inegi.

En los primeros 15 días de agosto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42%, con lo que a tasa anual los precios de los bienes y los servicios presentaron un encarecimiento de 8.62 por ciento.

En México, luego de 35 quincenas fuera del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/- 1 punto porcentual, se esperaba que la inflación hubiera alcanzado su pico y en los siguientes meses se comenzara a desacelerar paulatinamente; sin embargo, el último dato hace pensar en un nuevo pico, de acuerdo con analistas, por el orden del 10%.

La mayor presión se observó en las mercancías que presentaron un incremento de 5.99% anual, explicada por un encarecimiento de los alimentos, bebidas y tabaco de 6.45 por ciento. Servicios mostró un aumento de 5.16 por ciento.

A su interior, el precio de los productos agropecuarios se encareció en 14.50% anual, incremento explicado por el aumento de 14.27% en el precio de las frutas y verduras, y de 14.69% de los pecuarios.

En el caso de los energéticos y tarifas de gobierno, la inflación anual fue de 7.48 por ciento. Desglosado, los energéticos presentaron un alza de 8.51%, explicado por el incremento en el precio del petróleo; las tarifas crecieron 5.09 por ciento.

Los factores del incremento en el precio de los alimentos, probablemente no desaparezcan en el corto plazo, por lo que no deben ser considerados como transitorios. Con la alta inflación, puede llevar a cambiar los hábitos de consumo de los mexicanos ya que ahora tendrían que destinar mayores recursos a bienes y servicios esenciales, y sacrificar aquellos que no son indispensables o de necesidad inmediata.