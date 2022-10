Entorno empresarial | Atentado a la propiedad privada

Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos tiene en su custodia cuentas de propiedad no reclamada valuadas en $2 mil millones de dólares, la mayoría de cuentas inactivas en instituciones financieras, compañías de seguros y utilidad, cajas de seguridad y participaciones en fideicomisos.

Hasta que se reclame, el dinero no reclamado se deposita en el fondo para escuelas estatales, donde se usa para la educación pública.

Sin embargo, no existe un estatuto de limitaciones y los ciudadanos tienen derecho a reclamar su propiedad en cualquier momento sin tiempo de caducidad y sin cargo alguno.

Si a usted le deben reembolsos hipotecarios o tributarios, bonos de ahorro, cuentas financieras, salarios no pagados o tiene propiedades y pertenencias que no sepa, hay agencias que le ayudan a investigar.

Cuentas financieras. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, sigla en inglés) asegura los depósitos bancarios. Existen casos donde los bancos cierran y queda dinero, cajas fuertes o bienes no reclamados. Por otro lado, la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (NCUA, sigla en inglés) se encarga de devolver los bienes no reclamados cuando una cooperativa asegurada cierra, por dar un ejemplo.

Lo anterior en Estados Unidos, mientras que en México:

La reforma de la 4T al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) permitirá que los recursos de cuentas bancarias inactivas por tres años, se destinen ya no sólo a labores de beneficencia social, sino también a labores de seguridad en los tres órdenes de gobierno.

No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los tres años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados, por lo que no se afectan las garantías constitucionales, según el gobierno, sin embargo es un atentado a la propiedad privada.

Y es que el desfalco es tan grande con los mega proyectos que el Presidente y la 4T ya no saben de donde echar mano para hacerse de recursos.

Sin embargo la congruencia y la metodología de otros países muestra que esos recursos los puede uno reclamar en el momento que sea sin tener plazos fatales. Como lo veíamos en el ejemplo de Estados Unidos, y así lo podemos hacer con otros países.

Además no se proponen medidas de fiscalización agravando más la opacidad en el destino de recursos como si fuera “cash” para quien sabe qué.

