Entorno empresarial

Gestión que afecta a las empresas

En esta parte del sexenio es posible que las decisiones tomadas no afecten a esta administración, y se hereden a la que siga, por lo pronto ya se dan visos de lo que viene.

Hemos oído hablar de casas lujosas, empresarios benefactores, corrupción, conflicto de intereses, familiares haciendo gala del dispendio, alta inflación, bajísimo crecimiento, alza en la inseguridad, ineptitud llegando a negligencia en el manejo del gobierno, no respetar la constitución y las leyes; claro todo esto en otros sexenios.

Tal vez recuerde que casi iniciando este sexenio tuvimos que hacer largas filas para cargar gasolina y es que en ese momento uno de los talones de Aquiles fue que no se podían almacenar grandes cantidades, por decirlo coloquialmente vamos al día y si el suministro tiene problemas, lo pagamos los consumidores sufriendo escasez. Para ello empresas se dieron la tarea de invertir y poder almacenar hidrocarburos, pero ahora se les dice gracias, ahora no hay permiso, tal es el caso de Monterra. Monterra anunció que presentaron una Notificación de la Intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Tuxpan en Veracruz. La empresa señaló que los daños derivados de las acciones discriminatorias pueden ascender a aproximadamente 667 millones de dólares, que de darse el pago será con nuestros impuestos. Monterra Energy alega que con esto se está violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta será una de cientos de empresas y de demandas en cortes Nacionales e Internacionales de las empresas que han entrado en el sector energético, además de que actualmente no se ha hecho ninguna modificación a la Constitución y nos rigen las leyes vigentes.

El publico en general deberá de estar muy atento sobre la postura de los diputados, principalmente de los de la entidad en la manera en que voten y la postura que tengan respecto a la propuesta de ley energética, que seria tan catastrófico como salida del país de empresas que no puedan cumplir sus compromisos de utilización energías limpias además de que podríamos perder el grado de inversión y seríamos una Nación que genere desconfianza e incertidumbre para el resto del mundo. Claro, todo esto le tocaría al siguiente presidente, con una herencia maldita.