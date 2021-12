Entorno empresarial

La Política Monetaria

Existe un apremio por tener las expectativas correctas, aquellas que sin negar los problemas y retos, nos permitan ver la situación actual y el entorno donde se desarrolla.

Este es el caso de los acontecimientos financieros que por experiencia sabemos que inciden en un grado amplio a lo programado en nuestra economía.

Los mercados financieros han enviado poderosas señales sobre la necesidad de corregir los desequilibrios fundamentales de la economía.

Aun que se vive actualmente un panorama a futuro recesivo en un mediano plazo, los desbordes de la economía o los peligros de un eventual rebote dominan la preocupación de los agentes económicos.

La inflación ya llego a 7.1% y se prevé que el crecimiento para el próximo año sea de tan solo 3.3%.

Los bancos centrales están más activos que nunca. Trabajo no les falta.

En los principales países de la región la inflación ha comenzado de nuevo a convertirse en una seria amenaza y en un peligro del que son conscientes tanto los gobiernos como las autoridades monetarias, que no han escatimado esfuerzos en intentar controlar los precios. Pero no es fácil en las actuales circunstancias. Todos los ojos estarán puestos en el anuncio de política monetaria en el siguiente año y eso dependerá de la nueva gobernadora del banco de México que no cabe duda que será ratificada aun que ello implique que los legisladores no le hagan caso a la ley en la que uno de los requisitos sea tener experiencia comprobable de cinco años en materia de política monetaria, así que se violara la ley al puro estilo de la nueva transformación.

Por ahora se está más preocupado por la inflación y se esperan que el banco fije un nuevo pronóstico, luego de que los cálculos previos fueran superados.

Parece que se tiene claro, se prefiere perder competitividad antes de que la inflación se dispare.

Los mexicanos todavía no han olvidado la época de la hiperinflación, cuando la tasa de aumento de los precios alcanzaba los dos dígitos y sus ahorros se evaporaban de un día para otro.

Es claro que la crisis es inevitable y es clave la intervención del gobierno de cada país para suavizar la recesión.

