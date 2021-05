Entorno empresarial

Trabajo en casa causa síndrome de desgaste profesional

La tecnología ha facilitado el desarrollo del teletrabajo y el éxito o continuación de muchas empresas durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Sin embargo, también ha comprometido la tranquilidad de los teletrabajadores que en ocasiones se han dejado consumir por sus responsabilidades laborales olvidando su derecho a la desconexión digital.

Muchos trabajadores por su cualidad de compromiso profesional contestan comunicaciones, llamadas, email, mensajes, etc. relacionados con su trabajo fuera de su horario laboral, no respetando su derecho por ley, fomentando consecuencias negativas para su rendimiento profesional, tales como el burn out o síndrome de desgaste profesional que es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral.

Las reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo o home office, están en vigor, así como las obligaciones que tanto empleadores como las y los trabajadores deben cumplir.

Entre las obligaciones para las empresas se encuentran:

Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Por ejemplo: el equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros.

Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas.

Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.

Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras.

Respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada laboral e inscribirlas al régimen obligatorio de la seguridad social.

México es el país con índices más altos de estrés, en donde se calcula que 75% de las personas que sufren de estrés se debe a desgaste ocupacional, es decir, aproximadamente un 40% de la población – el equivalente a 18.4 millones de mexicanos – padecen de síndrome de burn out.

El teletrabajo, aunque puede conllevar algunas ventajas, si no se gestiona bien puede derivar a un exceso de tareas y en consecuencia al desarrollo del burn out.