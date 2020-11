Entorno empresarial

La deuda de las familias

La deuda de las familias mexicanas se elevará por la crisis derivada del Covid-19 y será más difícil de enfrentar debido al cierre que el Covid-19 generó en las empresas y la pérdida de empleos.

Un paso importante para lograrlo es pagar de a poco las deudas que ya tiene. Estas recomendaciones pueden ayudarlo en este camino.

Aceptar que tiene deudas y saber cuáles tiene. Para cada una de las deudas debe preguntarse: ¿a quién le debo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto pago en cada cuota? ¿Qué tasa de interés estoy pagando? ¿Cuántos pagos hacen falta?

Defina las características de las deudas para hacer un plan de acción

Hacer la cuenta de sus ingresos y gastos

Es importante hacer una lista de ingresos y gastos mensuales, así sabrá cuánto dinero tiene para pagar las deudas.

Adicionalmente, revise sus ahorros y elimine todos los gastos innecesarios. Elegir un método para salir de las deudas

Ahora debe realizar un plan de acción que lo ayude a disminuir su endeudamiento. Estas son algunas de las maneras recomendadas para hacerlo:

El método de la bola de nieve es una estrategia, en la que se hace una lista de las deudas de menor a mayor valor, cancelando las más pequeñas hasta llegar a la más grande. La psicología detrás de este método es que las deudas se pueden cancelar mucho más rápido para pasar a la siguiente.

Refinancie sus deudas, siempre podrá hablar directamente con la entidad financiera que le concedió el préstamo para renegociar los pagos. También puede comunicarse con entidades que hacen compra de cartera para mejorar las condiciones del préstamo, cambiando el interés o el plazo.

La consolidación de deudas puede ser otra alternativa. En esta, se reúnen todas las obligaciones financieras con diferentes entidades en una sola y así, hay una única cuota por pagar en el mes.

Una vez pagadas sus obligaciones mensuales, use todo el dinero restante para pagar deudas, lo que implica no comprar artículos lujosos y disminuir gastos.

No adquiera nuevos préstamos: En tiempos de cuarentena hay que tener cuentas claras sobre nuestros ingresos y gastos y ahorrar para cualquier emergencia. Trate de no adquirir nuevos créditos para comprar artículos que no son necesarios en el momento.

Además, puede buscar nuevas formas de generar ingresos adicionales que le ayuden a mejorar sus finanzas.