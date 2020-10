Entorno empresarial

México ya no es destino para invertir

El Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) Kearney 2020 ya había revelado en este año que México ya no se encuentra en los 25 destinos prioritarios a nivel mundial.

El país quedó rezagado de la lista por varios factores como el bajo crecimiento histórico, los cambios en las ‘reglas del juego’, falta de transparencia en las normativas, así como la cancelación de diversas obras privadas.

Los cambios de reglas que han frenado la dinámica de la Reforma Energética tanto en rondas de exploración y producción, así como en nuevos proyectos de generación de energía eléctrica limpia influyeron en este resultado, y hay algunas decisiones por parte del gobierno de México que tienen un alto costo al ahuyentar las inversiones, sobre todo si consideramos que los motores de la economía mexicana no funcionan, solo estamos recuperando algo de lo perdido, es un verdadero desastre.

Mientras no existan políticas públicas viables para incentivar a la inversión y se respeten las ‘reglas del juego’, la inversión va a irse a países donde exista estabilidad, como ejemplo tenemos a la empresa Iberdrola.

“Si el Gobierno no está dando la bienvenida a la inversión, no vamos a invertir, y creo que estamos en este momento en México. Entonces, si la política es que no les gusta el inversionista extranjero, no se invierte en el país, pero si el Gobierno quiere que se invierta, esperamos un marco razonable necesario como ya lo habíamos tenido hasta ahora e invertiremos”, dijo en conferencia con analistas.

El 15 de mayo de 2019, Iberdrola había anunciado que invertirá en México 5 mil millones de dólares entre 2019 y 2024, de ese tamaño son las afectaciones que está provocando este gobierno.

La empresa española Iberdrola anunció la adquisición -por medio de su subsidiaria Avangrid- de la firma eléctrica estadounidense PNM Resources, la cual da servicio en Nuevo México y Texas.

En un comunicado, la empresa destacó que es una operación que implica un valor de 8 mil 300 millones de dólares.

México se queda a la saga en materia de inversión extranjera directa y desperdicia una gran ayuda para incentivar a la economía y el bienestar de la población empezando por el empleo, que tanto esta aquejando hoy en día, es difícil entender estas decisiones gubernamentales.