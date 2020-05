Entorno Empresarial

PIB y Bienestar

El presidente López Obrador se pronunció por eliminar la medición del Producto Interno Bruto (PIB) y concentrarse en medir el bienestar y la felicidad de la población.

Este es el escenario que se ha puesto sobre la mesa,debate que ha estado presente en el Foro Económico Mundial de Davos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) corriente que antepone las personas a los números.

La OCDE elaboro un marco de crecimiento inclusivo en el que dicen a los países que no van a renunciar al PIB porque es una medida internacional estandarizada, pero hay que complementarla con otros indicadores para que losgobernantes tomen las decisiones de crecimiento inclusivo y puedan modificarlas en términos de impuestos, gastos o de productividad en función de cómo le estén afectando a la gente.

El debate no es nuevo, resurge cada cierto tiempo, desde que, como respuesta a la Gran Depresión de 1929, el economista estadounidense Simon Kuznets, el inventor de la contabilidad nacional, crease el PIB para recoger en una única cifra la producción económica de los países para que los Gobiernos se sirvieran de ella para la planificación económica.

Entonces explícitamente se dijo que era una medida económica, no de bienestar. Pero a la gente se le va olvidando e iguala PIB con bienestar. Y ahora vuelve a reaparecer otra vez.

Uno de los elementos más importantes de la discusión es si se va a tratar o no de un menú de indicadores o si se van a integrar en uno solo. En lo particular no comparto la idea de presentar un indicador agregado porque oculta muchas cosas.

Como se aprecia esta discusión además de añeja esta presente otra vez en todo el mundo debido a que la pandemia esta cambiando la economía mundial, sin embargo adecuarse a este cambio, la han tomado países con seriedad y con una metodología definida, mientras en México vemos bandazos entre no apoyar a la iniciativa privada asignar gran parte del presupuesto en áreas que no detonaran el bienestar, cerrar incentivos a la inversión privada tan necesaria hoy en día y podríamos continuar.

No es importante la metodología si no las políticas publicas exactas que nos eviten una prolongada recesión, mientras otros países puedan salirrápidamente del bache, México puede tener un costo muy alto para las próximas generaciones, esa es la verdadera discusión, la inexperiencia puede salir muy cara.