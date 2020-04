Entorna Empresarial

TRIBULACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

En el articulo anterior hacíamos mención de los rescates billonarios de diferentes países.

En contraste la moneda Mexicana es de las más golpeadas por las circunstancias y sin haber llegado al pico de la pandemia.

Por una parte el sector empresarial se siente vulnerado por las decisiones de la cervecera cancelada en Baja California por una consulta patito, pésimas señales a la inversión, a lo cual los mercados reaccionaron con pesimismo.

Las razones principales el tema ambiental, y cabe preguntarse y ¿la refinería de dos bocas no la tendrá? Y ¿El tren maya tampoco?

Por otra parte se pide a las empresas y empresarios se solidaricen con sus empleados para que se queden en casa, lo cual me parece esencial y dicho sea de paso también hay cada patrón en San Luis Potosí, que siente que no pasa nada y que su personal no será contagiado en el transporte publico o expuesto al virus y contagiar a su familia por que como todavía no los obliga el gobierno no lo harán.

Pero como reza el refrán el remedio y el trapito si el gobierno cree que es necesario que no apele a la buena voluntad, por que por una parte se les pide que paguen a tiempo sus impuestos y que cubran todas sus obligaciones y gastos, pero no se ofrecen alternativas condonaciones de impuestos o postergación de estos, y recursos disponibles para que mantengan la planta laboral y se reactiven lo mas pronto posible.

Este es un foco rojo pues si se recrudece la desaceleración cuando se normalice la vida, le costara al consumo y al mercado interno regularizarse, por ello las medidas fueron para ayer.

Queremos ser un país que al saber con tanto tiempo lo que provoca esta pandemia salgamos rápido y con dinamismo con mínimos daños sociales y económicos y que no seamos una Nación que se durmió en sus laureles y se estanco en una crisis que se profundizo aun mas de lo que estábamos antes de la pandemia y con un daño social terrible.

Todo parece tardío al compararnos, decisiones, políticas, apoyo, ojala y me equivoque pero al parecer alcanzaremos el pico a finales de Abril y serán muy duros estos días, quédese en casa.

Mientras tanto seguiremos con un presidente en campaña, violencia, deterioro económico. Esperemos los anuncios que haga el Secretario de hacienda en el que esperamos que el gobierno saque la cartera y apoye con una cifra importante del PIB y políticas acordes a nuestra situación.