¡En memoria de mi entrañable amiga Tere Muriel Pons!

Bucerías, Nayarit.- Como dice la canción “estaba yo sentada en la arena de la playa viendo el mar….. cuando recibo una llamada de mi amiga Mary Carmen Aguilar diciéndome que nuestra amiga Tere Muriel había fallecido, enseguida llegó la segunda llamada de mi tocaya y amiga Anita Palacios, confirmando la terrible noticia. TERE había fallecido.

Increíble, ¡pero cierto! Las primeras noticias se encaminaban a que había sufrido un infarto, seguramente fulminante porque si hubiera sentido algún dolor o algo parecido, seguramente le había dado tiempo de llamar a alguien.

Es de verdad impresionante como ahorita estamos y al ratito ya no. Es espeluznante pensar que una se va a dormir y no sabemos si vamos a despertar. Es de verdad impresionante como la vida nos enseña en tan solo unos segundos a verla de otra manera.

Esta vida que vivimos a la carrera, preocupados por insignificancias, por intrascendencias, por cosas que ni siquiera nos vamos a llevar cuando dejemos este plano terrenal.

Me siento rara, al pensar, yo acá de vacaciones ¡y mi amiga había fallecido!

Me pongo a pensar en tantas y tantas cosas que se me vienen a mi mente. No recuerdo como conocí a Tere. Sólo recuerdo que los años que vivimos como amigas entrañables fueron muy padres.

Gracias a Dios no quedaron pendientes. Siempre que fallece una persona algunas gentes dicen “quedó pendiente el café, quedó pendiente ir a cenar, quedó pendiente decir “te quiero”, quedó pendiente…… quedó pendiente”

Nosotras cenamos esos tacos deliciosos que nos encantaban, fumamos esos cigarritos acompañados por una gran plática de política por supuesto, acudimos a muchas reuniones, platicamos de todo un poco, nos dijimos “te quiero”, en fin no quedaron pendientes.

Hoy, al mirar la vista hacia atrás, veo con gran nostalgia la vida de otra manera. Tere siempre hizo lo que le dio la gana, siempre decía las cosas de frente, con ella no iban las hipocresías, las dobles caras, siempre franca, sincera, honesta, fiel a la amistad y a sus principios, a su ideología, panista de corazón, crítica severa, consejera, cómplice, amiga cercana, siempre ayudando al prójimo.

Cuando se las veía negras y pasaba por momentos críticos, siempre le sonreía a la vida, solita se echaba porras, siempre salía adelante y siempre se preocupaba por los demás.

No se cómo será de ahora en adelante la vida sin ella, sin sus llamadas trasnochadoras opinando sobre política, sobre el porvenir gubernamental y municipal, durante la reciente campaña política estuvo siempre apoyando, cerca de la gente.

En fin lo que escriba, piense o diga, ahí se quedará, como un bello recuerdo. Al estar de paso en esta vida, solo me hace pensar en disfrutar más cada momento, cada instante, la vida está hecha de momentos, así que hay que vivirlos al máximo.

Desde este espacio envío mis más sinceras condolencias a sus hermanos y sobrinos por esta pérdida irreparable. Querida Tere ¡gracias por todo y por tanto! Descansa en Paz!

