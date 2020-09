El último estirón

El Quinto Informe del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, reflejó que, a pesar de la pandemia del Covid 19, San Luis Potosí se encuentra entre las entidades del país más sólidamente posicionadas.

Con bases fuertes para un desarrollo económico, político y social, sin sobresaltos, cuando menos para los próximos diez años, independientemente de que hay proyectos de infraestructura para el desarrollo millonarios ya en curso para arrancar el año próximo, que darán sustento a los empleos y al bienestar familiar.

Al dar lectura al documento, el reconocimiento primario fue la pandemia Covid 19, que si bien frenó proyectos de infraestructura para el desarrollo, por las previsiones que se tomaron oportunamente, no alcanzó los niveles de devastación que se pronosticaron, el sistema de salud está fuerte, la economía no se hundió y el desempleo quedó en cifras perfectamente recuperables en un mediano plazo.

El principal enemigo, el coronavirus, se enfrenta aquí eficientemente con las herramientas con que se cuenta, con las que les dejaron, por eso, la crítica suena hasta ociosa, porque todos, no solamente el gobierno de este estado tiene enfrente a un virus que viene de destrozar integralmente a todos los sistemas de salud en el planeta, lo hizo con los del primer mundo y sabíamos que era el tema central de este informe de gobierno.

Aun así, la atención de la pandemia, el soporte oportuno de la economía, la continuación de las obras de infraestructura y lo fiscal, destacan en el recuento que sometió Carreras López a la consideración de la sociedad ante un reducido grupo de invitados, encabezados por la secretaria de Gobernación del Gobierno de la República Olga Sánchez Cordero, quien, comentario aparte, deslizó que los afectos del presidente López Obrador para el Güero, se deben a que le descubrió que tiene su misma filosofía por proteger a los desposeídos y es una perla difícil de encontrar en el servicio público.

En un lapso de su lectura, hizo un pequeño recuento de lo que se alcanzó en cinco años y concluyó que hay bases para proyectar un San Luis de largo aliento, una década, más o menos, con una planta industrial generosa, apuntalada con un clúster automotriz liderado por General Motors Company (GMC) y Bayerische Motoren Werke (BMW), 240 empresas de autopartes y un promedio de 20 parques industriales, rodeados de la infraestructura carretera idónea para llegar a los mercados más competitivos del país en tiempos razonables.

Con el impulso de una sociedad que trabaja, que hace su esfuerzo, que compite diariamente, hay en territorio potosino 74 nuevas firmas empresariales de todas las especialidades, 46 más ampliaron sus instalaciones, entre ellas BMW, la planta automotriz más moderna del mundo e inversiones instaladas por cerca de ocho mil 500 millones de dólares, equivalentes a unos cien mil empleos que agrupan todas las especialidades técnicas y profesionales.

Sí, es cierto que escuchamos un Quinto Informe calificado como atípico, porque el punto central es una contingencia sanitaria que todavía no es tema resuelto, estamos indefensos, a pesar de que, gracias a la coordinación social y a la gobernabilidad, trae contagios muy cercanos a los cien diariamente, pero también hay que mencionar otro segmento de la mayor importancia, miles de personas pudieron abandonar su carencia de hambre para siempre en los rincones más apartados de San Luis Potosí, casi 90 mil.

El cuerpo del informe, su estructura, contiene atención a todos los sectores, a pesar de que ya no hay dinero, cientos de micro, pequeñas y medianas empresas sobrevivieron al estallar la pandemia porque Carreras López abrió generosamente las arcas públicas para financiar los miles de micronegocios, locales comerciales y emprendedores.

¿Cuál es la fórmula?, pues el trabajo y austeridad y la prueba es que el Gobernador de este estado no se la pasa en la Ciudad de México en escándalos, no está en busca de citas con el presidente López Obrador para que le de dinero, de hecho, un pequeño párrafo de su lectura informa que hoy en día gana el 30 por ciento menos que cuando asumió el poder en el año 2015.

Carreras López, va por su último año de gobierno, consciente de que la pandemia está latente, sigue como el enemigo a vencer, pero no va solo, sabe que San Luis no es una persona, es un conjunto de voluntades que no se van a rendir, avanzan juntas para cumplir las metas que están trazadas para proteger la salud y la vida, las adversidades se superarán como ya se hizo en otros tiempos, con el mismo espíritu de lucha, con optimismo, con confianza en nosotros mismos y con la esperanza de alcanzar un San Luis mejor.

Va, en síntesis, por el último estirón

