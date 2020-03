El Testamento

Muchas cosas tendría que decirte, hijo mío, antes de cerrar los ojos a este hermoso mundo que amé tal vez en demasía pero que no me amó. Mas, en vista de que casi no puedo ya tomar la pluma, porque me pesa, te diré sólo una, que es a la vez exhortación, consejo y advertencia: desconfía de los grandes.

Eres joven, relativamente, y he visto –no me lo reproches: Dios me dio dos ojos y no tenía más remedio que utilizarlos- que la grandeza con sus fastos y sus oropeles te seduce. Querrías ser grande tú también. ¡Pues bien, hijo, no lo quieras!

Con esto no pretendo decirte, por supuesto, que seas mediocre, sino únicamente que seas tú mismo.

Entre los libros que te dejo hay una Biblia; cuando tengas tiempo, ábrela por el capítulo 17 del primer libro de Samuel y lee con atención la historia de David, desde el día en que mató a aquel terrible gigante con su honda hasta que acabó enamorándose perdidamente, ya siendo rey, de una bella mujer llamada Betsabé.

David era un buen hombre; Dios, si me puedo expresar así, estaba prendado de él. Siendo un humilde pastor lo hizo jefe de su pueblo, puso en sus manos a todos sus enemigos y le concedió una fama como nunca la tuvo nadie antes de él ni la tendrá después. Y, sin embargo, este noble joven vio un día, mientras paseaba por la terraza de su palacio, a una mujer que se bañaba en el jardín de su casa, y al instante quedó perdido ante sus encantos.

Pero –a todo, hijo mío, hay que anteponerle un pero en este mundo- sucedía que esta beldad estaba ya casada. Su marido se llamaba Urías, y era soldado de los ejércitos de David. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer el rey para apoderarse de ella? Teniendo el poder, era muy sencillo: le bastó con mandarlo al frente para que lo mataran en la batalla. Y así lo hizo. Urías murió, y David se quedó con su mujer.

¿Cómo fue posible que un hombre de corazón tan noble en un principio, tan del agrado de Dios, hubiese permitido que sus pasiones le jugaran tan mala pasada? Fue a causa del poder, hijo mío. Del poder. David se sabía popular, se sabía grande, y puso su grandeza al servicio de sus ambiciones. ¿Quién dijo que el poder corrompe, y que el poder absoluto corrompe absolutamente? ¿Max Weber? ¡Quien haya sido! De continuar siendo un humilde pastor, David nunca habría cometido semejante fechoría, pero como era el soberano… Sin embargo, como comprobarás cuando leas por ti mismos la historia, aquello fue como el comienzo del fin.

De manera que, para salvaguardar la paz de tu alma, renuncia a los cargos que ambicionas, cargos que sin duda te mereces, hijo mío, pero que te harán caer en una tentación tras otra.

“Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen”, dijo una vez Jesús a sus discípulos. Y añadió en seguida: “Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo; así como el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la salvación de todos” (Mateo 20, 27-28).

Éstas, hijo mío, son palabras de vida. No las desdeñes. Ama la vida libre, la vida sencilla. Que las coronas de este mundo no te seduzcan, y que, cuando las veas a lo lejos, descubras al instante en ellas el cartón de que están hechas, sus piedras de fantasía.

Conozco tus anhelos: codearte con los grandes señores, como se dice, y con el tiempo, gracias a su amistad y compadrazgo, ser al final uno de ellos. Pero, ¿sabes? Te revelaré un secreto: los grandes solo se interesan por los grandes. Tú no les importas, ni puedes importarles. En todo caso, cuando te necesiten, se valdran de ti, es decir, te utilizarán, y luego te darán una patada en donde más te duela. Así se las gastan esos imponentes personajes.

Todo el arte de la política podría resumirse en aquel consejo que el viejo Villeroy, durante el Antiguo Régimen, dio a uno de sus sobrinos: “Sostendrás el orinal a los ministros mientras estén en el poder. Cuando caigan, se lo volcarás en la cabeza”. Tal es la lógica, hijo mío, y tal, por tanto, el procedimiento.

En algún momento de mi vida –y esto te lo confieso delante del crucifijo y dándome golpes de pecho- aspiré a cierto cargo ambicionado por mis colegas, y, cuando un superior me llamaba a su oficina, el corazón me brincaba en el pecho: “¿Ahora sí compartirán conmigo un pedazo del pastel?”, me preguntaba mientras, dando traspiés, me ancaminaba allí a donde era requerida mi presencia. “¿Será ahora cuando me dé la buena noticia?”. Pues bien, no: me hablaba para otra cosa, para una diligencia que era preciso realizar.

Recuerda esto: los grandes no dan: piden; son insaciables, hijo mío.

Entre los libros que te dejo está también un viejo ejemplar de una pieza teatral de Stefan Zweig (1881-1942) titulada El cordero del pobre. Cuídalo, cuídalo mucho, porque desde 1936 nadie ha vuelto a publicarla, por lo menos en español. Allí te encontrarás –se trata de una paráfrasis de la historia de David- con que una mujer, Belilote, pronuncia a un cierto punto estas graves palabras: “De los de arriba no viene nunca nada bueno para nosotros. Y cuando lo llaman a uno, mejor sería taparse los oídos. ¡Que nos dejen en paz los grandes señores!”. El tiempo se encargaría de darle la razón.

¿Sería mucho pedirte, hijo mío, que convirtieras este sencillo consejo en el lema de tu vida? Cuida a tu madre; cuida a tus hijos.

Tu padre que te quiere, Juan Ramón.