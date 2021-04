¡El Rescate Divino!

DIOS CRISTO JESÚS en Marcos 10:45 de la Biblia, hace unos 2,000 años al estar predicando a sus discípulos les dijo haber venido a este mundo no para ser servido, “sino para Servir y dar su Vida en Rescate por Muchos”.

El mensaje anterior, por lo tanto, como Palabra de Dios que permanece para siempre, según 1 Pedro 1:25, está dirigido también para nosotros, aquí ahora, para hacerlo nuestro si así lo decidimos, porque Dios Cristo quiere Servirnos con todo su Amor porque para ello dio su Vida en Rescate por Muchos en la cruz del Calvario, o sea, para Libertar de todo pecado a las personas que arrepentidas de sus maldades lo reciben como Salvador, según Juan 5:24.

En consecuencia, en estos días posteriores a la conmemoración de su Sacrificio, Jesús el Rescatista Divino Perfecto nos invita para abandonar la definición que como pecadores nos corresponde ante Dios, porque: “No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno; por cuanto todos pecaron, están destituidos de la Gloria de Dios”, según Romanos 3:10-12.

Por lo tanto, cuando por causa del pecado teníamos perdidos la Felicidad y el Gozo Eterno en el Cielo de Dios, Cristo viene a Rescatarnos si así lo aceptamos, para ser: “Justificados Gratuitamente por su Gracia, que es Amor Perfecto, mediante la Redención que es en Cristo Jesús”, según Romanos 3: 23-24.

Porque de tal manera ama Dios Padre a nosotros sus criaturas humanas que nos da a Cristo su Hijo en Sacrificio en el Calvario, al arrepentirnos ante El de nuestros pecados creyendo en El como Salvador para que nos rescate del castigo eterno del infierno, y tener a cambio la Vida Feliz y Gozosa que nunca termina en el Cielo de Dios, según Juan 3:16.

Estimado Lector: Dios Cristo quien quiere darte su Rescate Divino Perfecto, llamándote a ser salvo eternamente, si sólo le dices con valentía y reflexión: “Mi Señor Dios Cristo, ¡SALVAME!, me arrepiento ante Ti de mis pecados, perdóname y límpiame con tu Sangre Divina derramada en la cruz del Calvario, creo en Ti y te recibo como Unico, Suficiente y Perfecto Salvador Personal”.

Dios los bendiga ricamente, y si El permite continuaremos el viernes siguiente.