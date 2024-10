El Observador / Ya no hay tiempo, ¡es ahora!

Si algo no tiene doña Claudia, es tiempo. Ya asusta la velocidad con la que se están deteriorando los diferentes frentes de la República y que no encuentran cauce.

Cualquier extranjero que se asome a México leerá en las pantallas informativas que el Gobierno está enfrentado con el Poder Judicial sin ningún asomo de encuentro en una batalla de perder-perder. Que los cárteles del crimen organizado hacen de las suyas prácticamente sin freno alguno en grandes territorios del país. Que las finanzas públicas están ahogándose en un mar de gastos y que Pemex exige más recursos mientras que se frena el crecimiento de la economía. Que se acrecienta la pérdida de empleos a la vez que la inversión privada ha pedido un ‘tiempo fuera’ por cambios de reglas que nadie entiende.

Me dicen algunos que quizá el panorama económico no se nuble tanto con una economía estadounidense que se aleja de la recesión. ¡Pamplinas! El asunto no es de ellos, somos nosotros. Aquí, la cuestión no es si el vaso está medio lleno o medio vacío. Está claro que el vaso está medio vacío y hay que hacer algo ¡ya!

A una semana de iniciado el gobierno, me lanzaría a aconsejar a doña Claudia que invierta sus mañanas en evaluar y tomar decisiones con sus equipos, antes que invertir esas horas en responder vaguedades a la prensa que, incluso, la meten en problemas. Un día a la semana sería suficiente.

Y es que el tiempo de definiciones está aquí. Por ejemplo ¿cuál es el plan de negocio, la estrategia corporativa, el programa de capitalización (Capex) de Pemex, un asunto central para enfrentar el problemón del déficit público y que requieren los mercados para decidir qué harán con la deuda mexicana? O ¿Por qué no dejar en el limbo -de una vez por todas- la mala idea de desaparecer los órganos de regulación como el INAI, la CRE o Cofece? Por citar dos asuntos que ya requieren asomos de respuesta para ir restando los perniciosos vacíos que se han creado.

Qué bueno que hoy doña Claudia dé a conocer la estrategia de seguridad de su gobierno, en la que -según sabemos- aplicará un enfoque de intervención en territorios con mayores problemas buscando respuestas de corto plazo. Ya veremos los detalles. Pero lo mismo se requiere en la economía cuando ya vemos un entorno geopolítico global que se está complicando. Sin esperar al 15 de noviembre, cuando Hacienda presentará el Paquete Económico 2025, urge que se envíen señales concretas.

Golpe a Maseca

Aunque esperada, la decisión de la autoridad investigadora de Cofece, que encabeza José Manuel Haro Zepeda, le propinó un duro golpe a Gruma -dueña de Maseca- por su posición dominante en el mercado de la tortilla y sus efectos en los precios, altamente sensibles para la población. Habrá que ver la respuesta de la empresa, aunque todo apunta a que el pleno de Cofece resolverá en el mismo sentido obligándola a vender plantas y eliminar estrategias de control sobre las tortillerías. ¡Claro, siempre y cuando Cofece siga existiendo para ese entonces! Post Data: Aunque no tenga nada que ver, no se puede dejar a un lado que Minsa, el segundo-y lejano- jugador del mercado de la tortilla en México lo preside Altagracia Gómez Sierra, la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno Federal.

Colofón

En cuatro semanas sabremos si Trump o Harris asumirá la presidencia de Estados Unidos; la carrera está muy pareja.





* Mensajes a esta columna con prisa enviarlos al correo: samuel@arenapublica.com