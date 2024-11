El Espectador / “No soy socio de Masari Casa de Bolsa”, aclara Herrejón

La semana pasada le platiqué en este espacio de la solicitud de Masari Casa de Bolsa ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para obtener una licencia bancaria, así como de que en dicha solicitud ante el máximo regulador financiero del país figuraba Manuel Herrejón como futuro accionista con el interés de capitalizar el futuro banco una vez que dicha solicitud fuera aprobada.

En este sentido, nos aseguran fuentes de la institución que la solicitud de licencia bancaria ingresada por Masari Casa de Bolsa y misma que revisa actualmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la cual fue enviada en febrero de 2024, se mantiene la estructura accionaria original de Masari y dicho documento no contempla al señor Manuel Herrejón, ni a ninguna otra persona como accionista actual o futuro de la institución.

Nos explican fuentes de la institución que el señor Herrejón solamente es un ejecutivo menor dentro del área de promoción de Masari Casa de Bolsa desde febrero de 2023, a donde se integró tras 14 años de laborar en CI Banco.

Por su parte, apelando a su derecho de réplica, Manuel Herrejón Suárez solicita responder a la columna publicada por este reportero el pasado 11 de noviembre, Masari y el juicio político contra Alito. “No soy socio de Masari Casa de Bolsa ni tengo participación alguna en el proceso de solicitud de licencia bancaria de Masari que está siendo revisada actualmente por la CNBV. Hecho que sin duda es del conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”, asegura en una misiva Herrejón Suárez.

“La designación como secretario de Vinculación Empresarial en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI se dio a través de la secretaria del Comité de Mérito del Partido Revolucionario Institucional basado en mi perfil académico y profesional que requiere la normatividad aplicable y no confirma ningún tipo de relación entre Alejandro Moreno y el que suscribe”, dice.

“El cargo de secretario de vinculación empresarial es un puesto honorifico y no percibí remuneración alguna derivada de este”, agrega. “A partir del 1o de marzo de 2023 me separé de este cargo”.

Y remata: “El origen de mi patrimonio y el de mi padre Oscar Herrejón Caballero es producto del trabajo honesto a lo largo de nuestra vida profesional incluyendo los últimos 19 años que mi padre trabajó para CIBanco y los 14 años que trabajé para esa misma institución”.

Herrejón Suárez confirmó en una entrevista con Rotativo de México, del 17 de enero de 2022, misma que se encuentra disponible en YouTube, que en 2021 se unió al CEN del PRI como secretario de Vinculación Empresarial por invitación de Alejandro Moreno, líder nacional del partido. “Toda la vida me he dedicado al tema de empresas, al tema de finanzas. Yo soy banquero profesional, es a lo que me dedico y de ahí que conozco a Alejandro Moreno, Alito, presidente Nacional del Comité Nacional del PRI y me invita a formar parte de su equipo para dar una visión más amplia a su gabinete en el Comité Nacional. Buscaba un perfil 100 por ciento empresarial, que hable el lenguaje de los empresarios, que entienda las necesidades. De ahí que me invita y bueno, me sentí muy halagado, hace seis meses que llevo la Secretaría”, aseguró en su momento.

En respuesta a una solicitud de información, el 2 de agosto de 2024, el CEN del PRI señaló que, hasta ese momento, Manuel Herrejón Suárez continuaba en el cargo, eso, pese a que ahora señalen, con un escrito firmado por la Coordinadora de Recursos Humanos del PRI, que finalizó su encargo el 1 de marzo de 2023. Además, en la Plataforma Nacional de Transparencia, con actualización a junio de 2024, el nombre de Herrejón Suárez continúa apareciendo en la estructura del partido.

Sobre el origen del patrimonio de Oscar Herrejón y Manuel Herrejón, corresponde a las autoridades que investigan determinar la procedencia y legalidad de dichos bienes.

9Acerca de las intenciones de convertirse en socio del banco Masari, nuestras fuentes nos reiteran que eso busca. Y nos recomiendan seguir rastreando a la sociedad Canario Montgomery Burns. Le seguiremos informando.