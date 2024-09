El Espectador / Hackers en tiempos electorales

El ciberataque al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en junio de 2024 expuso la fragilidad de los sistemas digitales en momentos críticos para la democracia. Las autoridades lograron trasladar el proceso al INE, pero el incidente subrayó la urgente necesidad de reforzar la ciberseguridad en los procesos electorales.

Expertos han advertido sobre el incremento de ciberataques en infraestructuras críticas, y estos actos no solo interrumpen el proceso, sino que siembran dudas sobre la validez de los resultados, afectando la confianza en las instituciones y la percepción pública del sistema electoral.

En el plano internacional, varios países han enfrentado ciberataques similares durante procesos electorales. Un caso emblemático fue el de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, donde actores vinculados a Rusia llevaron a cabo campañas de desinformación y ataques a sistemas electorales, según investigaciones del Congreso y agencias de inteligencia.

Asimismo, en 2020, elecciones en países como Francia y Alemania también sufrieron intentos de intrusión cibernética, lo que llevó a gobiernos a implementar protocolos de seguridad más estrictos y establecer agencias especializadas para supervisar la seguridad electoral. Estas experiencias internacionales demuestran que los ciberataques son una amenaza global, requiriendo estrategias coordinadas entre naciones para salvaguardar la integridad democrática.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IECM registró un avance mínimo en las primeras horas tras el ataque, con solo 68 actas contabilizadas de un total de 13 mil 460, mientras que el PREP federal mostró un avance mucho mayor en el mismo periodo. Esta diferencia alimentó especulaciones y preocupaciones sobre la integridad del proceso. No obstante, las autoridades aseguraron que el ataque no afectó los conteos finales.

Layla Delgadillo, CEO y fundadora de Silent4Business (S4B), empresa 100 por ciento mexicana, especializada en servicios de seguridad informática, destaca que la ciberseguridad debe ser una prioridad para todas las entidades involucradas en procesos críticos, especialmente uno como el democrático.

Desde Silent4Business, los expertos proponen una solución que se basa en un enfoque integral sustentado en tres ejes: prevención, capacitación e implementación de tecnologías avanzadas. En el mercado existen diversas soluciones para integrar esta estrategia. Por ejemplo, S4B opera su plataforma 4You, diseñada para proteger tanto a empresas como a instituciones gubernamentales con herramientas de concientización a través de e-learning, un simulador de ataques y recursos para identificar riesgos, con el objetivo de fortalecer la ciberseguridad de manera efectiva.

Para la especialista, la colaboración entre el sector público y privado, la inversión en tecnologías avanzadas y la implementación de protocolos de seguridad más robustos son medidas necesarias para evitar y prevenir ataques de esta naturaleza. Sin duda, el ciberataque al IECM mostró que, ni los organismos más robustos están exentos de riesgos. Es por eso que las instituciones electorales ya no pueden permitirse ser reactivas; deben estar preparadas para actuar ante cualquier contingencia y garantizar la seguridad de sus procesos.

¿Y las alertas?

Cuentan que en la Ciudad de México andan buscando a quien hacer responsable de que el alertamiento sísmico a través de mensajes nada más no funcione, pues aunque se han hecho pruebas que generan sus correspondientes gastos, en los recientes temblores no se obtienen los resultados esperados. Según esto, desde el pasado simulacro del 19 de septiembre los capitalinos recibirían las alertas en sus dispositivos móviles, pero desde entonces y en los movimientos telúricos de los últimos días nada más no se logra poner en marcha.

La maestra se enojó

No sólo Rocío Nahle es de las morenistas ofendidas por las nuevas integraciones a la 4T, pues en el Estado de México la maestra Delfina Gómez no está muy contenta con la noticia de que su exrival en la contienda por la gubernatura ahora es de las estrellas cuatroteistas. A la expriista Alejandra del Moral la premiaron con la dirección de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), esto a pesar de que fue muy ruda durante el proceso electoral contra el movimiento lopezobradorista.