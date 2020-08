El desastre económico en México que el Coronavirus empeoró

En el no tan lejano marzo de 2014 el ahora Presidente de la República lanzó un tuit en el que cuestionaba el crecimiento económico del país. En enero la economía creció 0.8%, es decir, nada, señaló. También afirmó que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario Luis Videgaray no saben cómo hacerlo. “Perdón, pero con nosotros sería distinto y mejor”, sentenció.

Desde la oposición, el ahora inquilino del Palacio Nacional parecía tener respuestas y soluciones a todos los males de este país. Sus dichos los respalda en su creencia que gobernar no tiene mucha ciencia, aunque por los resultados que ha entregado como Presidente queda claro que gobernar tiene demasiada complejidad y que sus decisiones terminan afectando o favoreciendo el bolsillo de millones de mexicanos.

En promedio en el sexenio anterior, el país creció en materia económica 2.5 por ciento. Sin embargo, la tendencia de crecimiento con el actual gobierno cambió.

En el 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de 0,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Era la primera vez que la economía mexicana termina el año en números rojos desde 2009, año marcado por la crisis financiera internacional.

Este resultado contrastó con las expectativas del actual gobierno, quien al iniciar su mandato el 1 de diciembre de 2018 dijo que el país tendría un crecimiento de 4% anual en promedio.

Si en el 2019 el país padecía un decrecimiento económico, el 2020 está resultando desastroso para México tras los malos manejos financieros para afrontar la pandemia del Covid-19.

En el segundo trimestre de 2020, cuando se dieron con mayor dureza las medidas de contingencia ante la pandemia del coronavirus, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una caída de 18.9 por ciento frente al mismo periodo de 2019, lo que representa la baja anual más alta desde 1981, año en que comenzaron los registros, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El inquilino de Palacio Nacional está entregando los peores resultados entre los últimos seis ex presidentes. Es decir Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto entregaron a este país mejores resultados que el actual presidente.

En México se han perdido un millón de empleos de marzo a julio y 500 mil empresas formales están en riesgo de cerrar. Como integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión hemos propuesto que el Impuesto Sobre la Renta se pueda diferir a meses sin intereses. También hemos planteado un bono de rescate a las micros, pequeñas y medianas empresas.

Esperamos que el Gobierno Federal entienda la urgencia y la necesidad de miles de mexicanos por conservar el empleo. Es ahora lo más importante porque en caso de seguir con la misma tendencia estaríamos orillando a millones de mexicanos a la pobreza y pobreza extrema.