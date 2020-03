EL AVARO DE TIEMPO

Conocí una vez a un hombre que, contrariamente a los otros avaros, siempre locos por el dinero, no dejaba perder un minuto y andaba siempre de prisa. Así como hay quien ahorra dólares, centenarios y euros, él ahorraba minutos, pero con una obsesión y una tenacidad que daba lástima verlo.

-Amigo –le dije un día-, ¡pero qué cara tienes! ¡Se te ve tan fatigado!

-Y lo estoy –me respondió él-. Pero, ¿qué más me queda? ¡Si yo mismo no hago las cosas, nadie las hará por mí! Como decía mi difunta madre: “El que bien servido quiere ser, mientras lo manda lo puede hacer”. De modo que adiós, amigo mío.

Y se fue pitando. Para este hombre, que tiene un sentido tal vez demasiado agudo del tiempo que pasa, nadie tiene derecho a perderlo en conversaciones ociosas, con el resultado de que, como ya podrá imaginarse el lector, casi nunca platicaba con nadie.

En otra ocasión, cuando vi que se acercaba con la velocidad de un meteoro, me le puse enfrente, alcé la mano en señal de stop, a la manera de un agente de tránsito, y lo obligué a que me escuchara, aunque sólo fuera por un instante.

-¡Qué gusto verle! –le dije-. ¿No te apetecería tomarte un café conmigo?

-Ya no tomo café –me contestó mientras echaba una mirada ansiosa a su reloj.

-¿Que ya no tomas café? ¿Cómo es eso? ¿Quién te lo prohibió?

-He descubierto que me altera los nervios –dijo resoplando.

-¡Pero si siempre los traes alterados! ¿Chocolate, entonces? ¡Un delicioso chocolate con churros!

-Ni pensarlo. El chocolate mue vuelve ansioso.

-¿Un té?

-Tampoco. Me relaja y luego ya no puedo hacer nada.

Bueno, con él no había remedio. Sin embargo, yo no me daba por vencido y, así, un día que me lo encontré en algún lugar con la frente sudorosa y el pulso acelerado, volví a ponérmele enfrente y le dije:

-De Jesús no se dice en los evangelios que hubiera tenido prisa. Tú eres un creyente fervoroso, un católico disciplinado. ¿Por qué no intentas imitar a Jesús no solamente en su celo apostólico, sino también en su descanso?

Mi amigo se me quedó mirando: las sienes le latían. Por último, me respondió:

-¿No has leído, y esto sí que lo dicen los evangelios, que a veces no le quedaba tiempo ni para comer?

El golpe dialéctico, debo confesarlo, me hirió en lo más vivo. Pero, ¿iba por eso a darme por vencido? ¡Por nada del mundo!

-De acuerdo –dije-. Pero Jesús también se sentaba. Sabemos que se sentó en la cima de un monte –el de las bienaventuranzas-, en el brocal de los pozos, en las proas de las barcas; sabemos, incluso, que una vez dio la orden a la multitud que lo asediaba que se sentase sobre la hierba verde…

-Tienes razón –replicó mi amigo-. Esto lo hizo una vez que multiplicó los panes. Pero escucha lo que escribió San Pablo en una de sus cartas: “Aprovechad el tiempo presente, porque los tiempos son malos” (Efesios 5, 16). ¿Has comprendido? ¡Hay que aprovechar el tiempo! Y eso es precisamente lo que hago. ¿Cómo presentarme ante el tribunal de Dios con las manos vacías? ¿Qué le responderé cuando me pregunte: “¿Qué hiciste con el poco tiempo que tenías para vivir?”. Y luego, como podrás comprobarlo ahora, el mismo San Pablo parecía estar obsesionado con el tiempo, pues también dijo así en su segunda carta a los Colosenses: “Aprovechad el tiempo presente” (4, 5). ¿Y cómo me pides entonces que lo desaproveche, tú, que eres sacerdote?

¡Pero yo no quería que lo desaprovechara! Quería únicamente que se concediera a sí mismo unos minutos para estar con sus amigos, conversar en paz y tomarse un café a pequeños sorbos, sin atragantarse. ¡Sólo eso! ¿Era mucho pedir?

Sí, así como hay avaros de dinero, así hay avaros de tiempo. Y suscribo a este respecto, punto por punto, lo que dijo una vez A. M. Carré, el famoso dominico francés, en una de sus Conferencias de Notre Dame: “En efecto, hay que ganar tiempo, pero también hay que saber perderlo… No perdamos tiempo. Dios nos pedirá cuenta de ello. Pero tampoco sería cristiano ganar el tiempo como un avaro. Ese afán de lucro, esa inquietud por la rentabilidad inspirada en preocupaciones exclusivamente temporales, no se conjugan con perspectivas evangélicas… Quien no malgasta el tiempo ‘porque la vida es demasiado corta’, debe aprender a decir cuando uno de sus hermanos lo necesita: ‘Tengo mucho tiempo’. Y no calcula entonces ese tiempo, lo da con largueza y sin medida.

“Simone Weil, mujer extraordinaria, autora de obras como La espera de Dios y La gravedad y la gracia, evoca aquí cuanto podría decirse en torno a este asunto. Cuando, herida de muerte, no le quedaban sino unas semanas de vida, trabajaba incansablemente, escribía, y el tiempo le apremiaba, porque tenía aún mucho que decir. Y, sin embargo, empleaba parte de esas horas tan apreciadas enseñando a trabajar a una niña, hija de su inquilina. Y esto por amor. Porque alguien la necesitaba. Simone Weil ganaba el tiempo perdiéndolo”.

Es verdad que al final se nos preguntará cómo empleamos nuestros días; pero también, no lo olvidemos, se nos dirá: “Estuve enfermo, tuve necesidad de ti, de tu presencia, y nunca te diste tiempo para visitarme. Nunca viniste a verme” (Cf. Mateo 25, 36).