Ejemplo de amor

El apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo en 1 Timoteo 4:12 dice que “No tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo para los demás”, y entre las cosas que le dice, es que lo sea en amor.





La Palabra de Dios nos enseña, que debemos de amar a Dios primero; en Marcos 12:29 y 30 dice: “Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento”.





La pregunta es: ¿Estamos amando como Él quiere que lo amemos?, lo cierto es que en ocasiones, nuestro amor está en otras cosas menos en Dios.





La Biblia nos advierte del amor hacia otras cosas, por ejemplo, el amor al dinero, en 1 Timoteo 6:8 nos dice: “Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”. Cuanta gente, aun cristianos, su amor está puesto en el dinero, en lo económico, en lo material, de tal manera que está dispuesta a hacer lo que sea por conseguir lo que quieren, porque ahí está su atención, a eso dedican el tiempo, en eso está puesta su mirada; y de Dios ni se acuerdan, no lo toman en cuenta, no le dedican tiempo, para ellos Dios no es importante, he insisto, esto puede pasar aún con cristianos sino deciden amar a Dios en primer lugar.





Otra de las cosas de las cuales la Biblia nos advierte, es sobre el amor al mundo. En 1 Juan 2:15 al 17 dice: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”. Ahora, cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando de los océanos y continentes; sino del sistema de valores y de la manera de pensar que la gente tiene, que muchas ocasiones, van en contra de Dios y su Palabra; y el pasaje dice específicamente de tres cosas que debemos cuidar para no terminar enamorados del mundo, y estas tres cosas son: Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida; cuánta gente vive precisamente para buscar satisfacer estas cosas, y están atrapados en vicios como el alcohol, las drogas, el tabaco; atrapados en la inmoralidad, en fornicación, adulterio, homosexualismo, pornografía y en una vida desenfrenada llena de cosas vanas que finalmente nunca satisfacen. Por lo tanto, tienen una vida miserable y sin propósito, como lo he mencionado, esto no solo sucede con gente que no es creyente, pero esto puede llegar a pasar aun con los cristianos.





Que Dios nos permita en realidad ser un ejemplo de amor, que comienza con amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestras fuerzas, que es el primer y gran mandamiento. ¡Amén!





