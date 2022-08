Educación y Sindicalismo | Última Semana de Asueto

Al menos para el alumnado de Educación Básica estos últimos días de no asistencia a las aulas debe de revertir un último repaso a los conocimientos adquiridos vía Internet mediante la guía ídem de sus maestros. La terminación vacacional fijada por el calendario escolar oficial 21-22 da esta semana como última de receso de clases; de hecho el nuevo ciclo 22-23 da comienzo el próximo lunes para todo el alumnado de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, niveles educativos contemplados en el esquema de básica.

Los maestros tendrán que acudir a sus escuelas durante la presente semana para llevar a efecto los cursos de preparación para recibir al nuevo (¿?) alumnado y poder detectar las fallas con las que llega pues no hay que olvidar que miles de niños, niñas y jóvenes asistieron a clases cibernéticas y por ende llegaran sin conocimientos actualizados en cada grado. Su recuperación pedagógica es necesaria, el desnivel con el que llegarán provocará la enseñanza personalizada y eso será carga doble para el maestro que tendrá en el grupo un tutti frutti de alumnos en cuanto a los conocimientos adquiridos sin asistir a la escuela. Así pues esta semana es la última.

El cambio en la Secretaría de Educación Federal (SEP) saliendo Delfina y entrando Leticia no revestirá ningún cambio significativo pues a parte de que la primera no dejó nada bueno, ni programas, ni proyectos, ni planes nuevos, la que entra, según informaciones FIDEDIGNAS, no sabe nada de nada sobre la problemática educativa del país. Para el que le dije, eso le vale una progenitora pues por el simple hecho de ser “su amiga” por casi treinta años la considera efectiva para la SEP y con ello digna como ejemplar educativo.

De todas maneras Juan te llamas y el capricho de quien ya sabe se cumple a rajatabla y la nueva secretaria de educación pública tendrá que echar mano de todas las estrategias posibles para sacar adelante la problemática terrible en que está metida la educación nacional. Dos años perdidos provocaron la ídem de dos generaciones de alumnos sobre todo de educación básica a los qué hay que darles, mediante planes efectivos una nivelación extrema y urgente. La nueva secretaria tendrá que inmiscuirse en la búsqueda de medicamentos pedagógicos para ese gran mal. Y eso es difícil pues no es doctora.

Y en cuanto a lo local, la SEGE y el SEER como entidades educativas y la 26 y 52 como sindicales, unen esfuerzos para paliar, dije paliar los problemas de los maestros; por un lado los miles de millones de adeudo de la Sege tanto en infraestructura, administración y pago a maestros así como lo referente al Seer con sus 40 millones que apenas empieza a pagar gracias a las presiones directas de los acreedores. El nuevo ciclo escolar comienza pues llevando a cuestas los adeudos a docentes, administrativos, técnicos y manuales en todos los niveles tanto de la Sege como del Seer. Hay que pagar para empezar.

ANEXO 1.- Los libros de texto de secundaria han sido entregados; faltan los incrementos hasta la 911.

ANEXO 2.- El stand de la feria solo abarca educación inicial no escolarízala.