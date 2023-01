Educación y sindicalismo | Siempre ha algo qué deber

Hay algo que queda atrás y que se suma más y más.

UNA PREGUNTA ANTES.- ¿Sabe usted qué son las logias de investigación?.- Agrupadas solamente en grados superiores, son centros de estudios dedicados exclusivamente a estudios de investigación general con temas especiales. Se integran con maestros representantes de diferentes logias en tercer grado; entonces sus estudios “son elevados”, no son logias comunes, no “confieren grados”, se dedican exclusivamente a eso, a la investigación. (Seguiremos).

LA REANUDACIÓN DE clases en el nuevo ciclo 23 avanza con dificultades pues al cancelarse el Programa de Pilotaje, al no tener cimentación alguna por parte de la Sep federal, San Luis dejó pendiente el funcionamiento de más de 80 escuelas tomadoras de cursos especiales para las tareas del nuevo (¿?) programa educativo que debería de arrancar a nivel nacional en el 22-23.

ASÍ, SIN BASES nuevas pedagógicas y solamente con “cursos improvisados” por la SEGE y el SEER los maestros están siguiendo las pautas también improvisadas en cada zona escolar. Sus trabajos hasta el momento están saliendo adelante siguiendo las instrucciones previsoras de la Secretaría de Salud en cuanto al cuidado pandémico; la división de los tiempos de clase “partiendo” las asistencias del alumno en presenciales y por computadora. Esto da el resultado en cuanto el maestro lleva el registro de cada alumno asistente o no implicando con ellos doble tarea docente. A la fecha no se a cuantificado la cantidad del alumnado que existe en cada modalidad; bueno, no hay sumatoria estatal. Por de pronto no hubo plan piloto en San Luis.

Y DE OTRAS cosillas.- convendría echarle otro ojo a los adeudos que tanto la SEGE como el SEER tienen desde hace años y a los que se agregan los recientes en cuanto aguinaldo (en el Seer esquilmaron a muchos maestros y trabajadores de apoyo), salarios de base, bonificaciones, pago por ascensos y movimiento de funciones, etc. Buena medida de la SEP federal en cuanto retomar el estudio del CENSO NACIONAL DOCENTE para saber cuánto son los empleados que se tienen y a cuánto se les paga lo justo (y lo injusto). Alfonso Cepeda Salas, aun Secretario General del SNTE a nivel nacional instruye a las secciones del país (menos las de la coordinadora) para que rindan sus informes de labores anuales y preparen el nombramiento de delegados que asistirán al Congreso Nacional en el que cambiarán los mandos nacionales. San Luis y su 26 y 52 ya tienen lista la lista. ENTRE COMILLAS “eso de qué el que le dije acusa a grandes empresas de deber más de ¡100 millones de pesos!, son alacranes al cuello.

LA SEGE TIENE pendiente la edificación de 10 obras de otros tantos autores potosinos; su departamento de administración OBSTRUYÓ desde antes de la pandemia la impresión y diluyó el presupuesto autorizado por Programación (más de 400,000 pesos).

EL PROYECTO DE fundación de la Biblioteca Sege que será única en la historia de San Luis sigue su marcha, el proyecto será presentado esta semana. Hay como inicio 2000 ejemplares que serán catalogados . Ha, hay espacio físico.

ANEXO 1.- Alguien reclama algo deudo al Seer, no hay lana. El fondo se fue en pensiones a líderes.