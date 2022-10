Educación y sindicalismo | Reparación de cambios

Siempre que cambiamos de estafeta hay alguien que tuerce la jeta

A LOS POCOS meses del cambio estatal de mandos, la Gran Logia de Estado Libre y Soberana “El Potosi” con centenaria (bi) tradición de actividad (1753) se apresta a la transferencia de cargos en sus talleres(logias); como ya es tradición, bajo una democracia total, por la forma de elección, este mes de noviembre y diciembre los “venerables maestros y sus funcionarios” serán renovados en sus cargos. Las 64 logias diseminadas en todo el Estado, están ya presentando sus informes anuales en preludio a los cambios internos en los mandos, los nuevos electos entrarán de lleno a la preparación de las elecciones 2023 para la formación de la nueva cámara cuya duración estatutaria es de dos años.

NADA SOBRE EL nuevo Plan Educativo ordenado por quien usted ya sabe; sin saber qué hacer, la nueva tutela de la SEP federal quiso arrancar con la Reforma Educativa 2023, nada se ha hecho y solamente, en cursos mal preparados se dan a los maestros “orientaciones” encaminadas a que ellos mismos busquen y encuentren soluciones a los problemas de enseñanza que se les vayan presentando. Al menos en San Luis, no existe un balance situacional educativo; no se sabe como está el alumnado, no se sabe el nivel con el que llegó al ciclo 2022-2023, bueno, al menos hasta el momento apenas los maestros están en balance con el alumnado. Así es que si hay escuelas piloto que sirvan de conejillos de indias van a experimentar una reforma, esta será aplicada sobre la marcha pero en forma parcial.

Y SI LOS ¡diez millones de pesos! que tiene la SEGE como deuda general se ven aumentados por los intereses que se generan, quiere decir que en estos momentos ya creció el asunto. Lo bueno es que los ex funcionarios que estaban al mando de esa dependencia están “controlados” y empleados en otras áreas del mismo gobierno estatal y podrán dar cuenta en qué se gastaron esos dineros. Tanto Cedillo como Crisógono (del Seer) podrán investigar el origen de los adeudos y preguntarle a los ex mandos que estaban dónde quedó la bolita de la lana. Es decir, los jefes anteriores están cautivos.

OIGAN, ¿POR QUÉ no acompañaron a Juan Carlos sus principales subalternos? No supieron la respuesta.

OIGAN, ¿QUE LA SEGE gasto demás en enseres, instrumentos, materiales no necesarios? Es decir se mandó.

OIGAN, ¿QUE LA alteración de mandos internos está provocando también alteraciones en proyectos sustanciales?

OIGAN, ¿QUE LA SEGE sigue siendo trampolín para la conservación de cargos importantes en gobierno del Estado?

OIGAN, ¿QUE TODAVÍA se debe gran cantidad de dinero a proveedores de servicios oficiales en la Sege y el Seer?

OIGAN, ¿QUE LA Federación no se hará cargo de la nómina de telesecundaria hasta que esta sea depurada?

OIGAN, ¿QUE ALFONSO Cepeda vino a San Luis a entregar nombramientos base a cientos de maestros?, ¿dónde están?

OIGAN, SIGUEN SOBRANDO miles de libros sin usar en las escuelas. Convendría que los regresaran para las bibliotecas.

ANEXO ÚNICO.- SI el que le dije pago ya lo que dijo como “compensación” salarial magisterial, convendría aclarar si fue parte del aumento 2022.