Educación y Sindicalismo | ¡Qué relajo señor, qué relajo!

Entre rechifla y abucheo se pasó todo el recreo

Y SI DELFINA SEP federal pensaba que el magisterio en San Luis estaba en paz y que no habría problema alguno, ¡que chasco se llevó!, al encontrarse en un evento controlado por la Sección 52 y en el que se pretendió lucir con la entrega de reconocimientos. En un casi a la mitad auditorio, por aquello de limitar la entrada, la Secretaría de Educación Federal quiso controlar la situación ante el griterio de protesta que los maestros y administrativos componentes del SEER manifestaron como protesta. Cada palabra de Delfina fue rubricada con rechiflas y gritos pese a que Torres Cedillo se desgañitaba tratando de callar a los asistentes.

EL EVENTO, DESARROLLADO a medias en el Auditorio de la 52 ubicado en la Colonia Graciano Sánchez, revistió características de mitin político pero en contra; los maestros gritaron cuanto pudieron señalando la falta de pago de salarios atrasados, prestaciones negadas, nombramientos y plazas amen de tranzas, cochupos, prebendas y otras cosas contrarias a los derechos laborales. Aunque los gritos y rechiflas se dieron al por mayor, hubo momentos de calma en los cuales tanto Delfina como Torres Cedillo pudieron expresar que todo tendrían solución y que los adeudos serían pagados en el mes de agosto (pa’ la feria).

SEA COMO SEA, en las redes sociales vía aparatitos de línea, las noticias crecieron y se agregaron epítetos, diatribas, insultos y otras lindezas que no dejaron nada limpia a Delfina, a Cedillo, a Martín (que por cierto no alcanzó decir ni pío) y a Chogono. Lo dicho por los funcionarios de la Sep de la SEGE y del SEER fue que se reconocen los adeudos pero que los 40 millones de pesos que deben de cubrirlos sólo serán pagados en pausas pero eso si ¡todo será cubierto! Por lo pronto se espera con ansia este mes de agosto para la cura de los males del Seer y de las 52 del SNTE.

Y DESDE HOY lunes, la Sege cierra a medias sus puertas y los servicios “más urgentes” serán cubiertos por guardias escalonadas. Cada departamento o área de servicio será abierta por tiempo limitado “según la necesidad” que se tenga y personal de ellas atenderá al público cuya entrada al edificio será controlada por las puertas de seguridad instaladas y por los gafetes de identificación. Sí habrá servicio parcial pero la mayor parte del personal se irá a descansar hasta el 28 de agosto.

Y DE OTRAS cosas.- Se pide ayuda a la Federación para pagar adeudos a maestros. Aquel que le dije dice “que no sabe nada de drogas pasadas”; Gallardo dice lo mismo.- No sólo se deben salarios y prestaciones a los de las 52 también en la 26 hace aire.- Los libros de texto tanto en preescolar, primaria y secundaria serán gratuitos, cualquier escuela que lo esté vendiendo cae en delito federal, hay que denunciar.- A los maestros de prepas también les deben; los 13 millones prestados al Seer no alcanzan.

ANEXO UNO.- Ojo, habrá venganza.

