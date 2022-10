Educación y sindicalismo | Pilotea con aviadores

Sin duda alguna cabe de que alguien nada sabe

PARA LA SECRETARIA de Educación Pública Federal, la implementación de la nueva reforma educativa ha resultado un fracaso desde ahora en sus inicios; proyectada su aplicación a partir de octubre la ley de amparo la detuvo pues no tiene ni pies ni cabeza. Proyectaba su realización inicial con 960 escuelas en plan de pilotaje, no se ha podido iniciar en firme pues hasta el momento no existen planes y programas definidos para su aplicación.

LO CIERTO ES que la SEP federal y su nueva secretaria así como el que le dije, proyectaron a lo loco y solamente por “quedar bien” dijeron que las escuelas piloto darían la pauta para que en el ciclo escolar 2022-2023 cambiaron los programas, los métodos, planes y proyectos de toda, dije toda, la educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y bachillerato) para enjaretar las ideas mafufas de aquel que le mencioné con su centralismo ideológico.

EL PLAN PILOTO de la SEP federal se encuentra pues detenido y en la mayor parte de esas 960 escuelas proyectadas como aplicadoras de ideas renovadoras cuya vertiente serviría para generalizar en todo el sistema educativo nacional planes, proyectos, programas y secuencias de enseñanza que cambiarían el panorama de aprendizaje en general. En San Luis, la SEGE se ha mantenido en status silente esperando las instrucciones definitivas de la federal mientras que el SEER y su director general le vale gorro la detención de ley (amparos) y ha puesto a “trabajar” en “30 de sus escuelas” a los maestros no se bajó qué planes de pilotaje.

BUENO, LO CIERTO es que hasta el momento no se sabe en qué nivel de aprendizaje están los alumnos pues apenas los maestros están iniciando de hecho las clases bajo los anteriores programas; es decir, están enseñando lo mismo que el año anterior a la pandemia aunque están trabajando doble al estar “nivelando al alumnado”. No, la SEP federal no ha definido nada y solamente ha enviado circulares en las que “aconseja” implementar acciones de renovación programática; es decir, sólo aconseja no ordena.

EN FIN, NO hay libros de texto nuevos ajustados al proyecto que el que le dije quiere, no hay planes concretos para poder cambiar la educación nacional, no hay ideas nuevas y con ello nos estamos yendo sobre lo mismo y solamente se sigue haciendo un balance sobre el cómo andan los alumnos en conocimiento; eso sí, los maestros están luchando doble para saber en qué quedó lo viejo para enseñarlo nuevo. La SEGE y SEER imparten cursos de actualización pero sólo con SUGERENCIAS federales pues la nueva secretaria de educación federal sabe de educación lo que yo de charrería.

ANEXO 1.- ¿Que faltan maestros en las aulas? Esto no es nuevo, los procesos de cambios, de ascensos, de ceses, etc. promueven las faltas.

ANEXO 2.- Sobran miles y miles de libros de texto en las escuelas; la pandemia no permitió la entrega total en dos años. Son los mismos libros actuales.

ANEXO 3.- ¿ Por qué el congreso estatal de educación sólo lo organiza el SEER?

ANEXO 4.- La Sege proyectó escribir su historia.