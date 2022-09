Educación y Sindicalismo | O pagan o pegan

De cualquier modo se pagará todo

A DECIR DEL Gobierno del Estado por voz de su secretario de finanzas la enorme deuda (40 millones) que se tenía (¿tenía?) con el magisterio “estatal” (sección 52-Seer ) ha sido liquidada mediante el “depósito” de 32.7 millones (para 40 que faltan). Lo que no se dice claramente es a nombre de quién se hizo el depósito y quien va a repartir los pagos. Según los díceres en redes sociales magisteriales, es verdad que ya se está pagando y no que ya se haya pagado pues a gran cantidad de maestros aún no se les da nada. Retroactivo, incremento, antigüedad, bono de capacitación, bono de actualización, material didáctico, despensa, RETROACTIVO DE PENSIONES. El informe del secretario de finanzas remata “por mencionar algunos”. Quiere decir que falta.

¿DE DÓNDE SACÓ Gallardo los millones para liquidar el deudo?, ¡sepala!, pero lo cierto es que el reculeo pues había dicho que no pagaba deudo porque ¡no debía nada! En fin, la sección 52 NO LLEGÓ A LA HUELGA y con ello demostró que los trámites emprendidos en paz son mejores que los de la guerra. No, aún no se liquidan todos pues no a todos se les debe de todo pero de todas maneras en finanzas hay dinero suficiente para pagarles a los sindicalizados hasta la risa ¡y vaya que se están riendo!

Y MIENTRAS QUE las nueva secretaria de educación federal aprende lo que debe de aprender, Delfina Gómez, la ex, trata de entregar lo que hizo durante su gestión; Leticia Ramírez Amaya “la conocida y amiga de casi 30 años” anda buscando la puerta por donde entrarle a la problemática nacional educativa. Por lo pronto ya mando al diablo a Cepeda (SNTE) y acerco más a la SEP federal al CNTE nombrando algunas de “sus” gentes en puestos clave.

LOS NUEVOS PLANES, programas, proyectos y disposiciones que se están dando en las reuniones de maestros en cada región, estado, zona y escuela apenas soslayan las estrategias para combatir el rezago programático, la dispersión planificadora, el deterioro estructural, la desigualdad de conocimientos no adquiridos, la falta de recursos, la disparidad académica de los educandos etcétera. Todo ello, implica el poco avance que se tenga de aquí a Octubre que es cuando se pretende aplicar “los nuevos programas” ordenados por el que le dije.

Y MIENTRAS QUE Leticia se acomoda y la acomodan, aquí la SEGE y el SEER ajustan las cinchas y tratan de acomodar a sus maestros mediante cursos orientadores para poder clasificar al alumnado que entra al ciclo 22-23. Libros de texto iguales a los del año pasado (no cambiaron), mochilas con materiales iguales gratis para el alumnado de primaria, zapatos nuevos con propaganda gubernativa, clasificación de grupos entre los que saben, los que medio saben y los que no; maestros llevando a las aulas un esfuerzo sobre mayor.

Aquí tanto Cedillo como Bárcenas, tanto Chógono como Martín tratan, dije tratan, de ajustar todos los medios para poder llevar adelante la próxima REFORMA EDUCATIVA (ideológica) no obstante lo raquítico de los insumos para poder ayudar a 96 escuelas deterioradas o cumplir con los compromisos aún faltantes.