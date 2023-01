Educación y Sindicalismo | Navidad y vacaciones 

Para el político todo fue bueno, aunque todo lo que hizo algo lo revolcó en el cieno...

Y ES VERDAD, en las cercanías de un fin de cada año fiscal, las fuerzas gubernativas sacan a la luz pública, según ellos, el balance de todo lo que hicieron en el año. La difusión de “sus obras”, por obra y gracia de los medios informativos, llegan planas cuyo contenido trata de ser un resumen de lo que durante el año se realizó. ¡Sorpresa de sorpresas!, en las publicaciones aparecen obras que están a la mitad o no se ven por ningún lado.

EL FIN DEL 2022 lleva en sus entrañas cosas extrañas cuya realización quedó pendiente pero cuya terminación se da por hecho y en cuyo cauce se van los millones muchas veces adelantados por aquello de las maniobras financieras. De todas maneras, se dice que todo fue felicidad y que se le dio al pueblo lo que pidió aunque mucho de esto esté exagerado; es fin de año, 2022, el balance arroja cosas buenas dadas para la felicidad del pueblo. Según la boca o bocas de quien comanda la parte gubernamental, todo fue positivo, todo salió bien, todo fue felicidad sobre todo en festejos fatuos que sólo llevaron PAN Y CIRCO para entretener momentáneamente y distraer sobre lo malo. Bueno, eso no es nuevo, los distractores existen.

LA NAVIDAD PASÓ, los regalos llegaron para los que dineros tuvieron; los festejos de AÑO NUEVO otro gasto más mitigado en parte por las dádivas del aguinaldo, por cierto esquilmado a muchos, que cierra simbólicamente un ciclo más de vida debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Pero que quedó atrás?

ALGO QUEDÓ ATRÁS en el tiempo que termina, en cada hogar, en cada corazón, en cada mentalidad humana; algo quedó atrás en ese recóndito rincón del alma en donde el sentimiento se ahoga entre la imagen de la vida y de la muerte, entre el ruido alegre del festejo y entre la lágrima que aflora en el recuerdo; algo quedó atrás, en esa silla sola donde un joven departiera sus risas y consejos y que hoy su mirada reprodúcese en los viejos; algo quedó atrás cuando en las vacías cunas no están los niños que patinan rápido a los cielos o el padre o la madre que siguieron el camino de lo externo; algo quedó atrás en el año que termina, en las deudas no pagadas, en las vencidas letras, en los amores olvidados, en los empleos perdidos, en los estudios reprobados, en las muertes, robos, violaciones, tranzas políticas, gobernantes marrulleros, fantoches curulescos con riqueza mala habida, empleados explotados por un inocuo capitalismo bendecido bajo el cobro confesional culposo o el perdón anticipado de sus culpas; algo quedó atrás en el maremagnum de un año que termina y que nos dejó lo que repetidamente deja: una tristeza por lo no logrado y una esperanza en el Dios de los humanos.

SIN EMBARGO, PESE a todo lo negro que pasó por nuestras vidas en el 2022, sobre todos los de la pandemia, vamos a desear a los vivos, a los herederos de la muerte y la desdicha.: UN FELIZ AÑO NUEVO 2023 y que todo salga perfecto bajo el GRAN ARQUITECTO.

¡HAPPY NEW YEAR!