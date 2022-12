Educación y sindicalismo | Navidad y vacaciones 

Hay un Niño que nacerá y que asesinaremos 99 días después a los 33

QUE IMPORTA QUE la historia profana nos lo presente como nacido en Nazaret para perder llamarlo Nazareno; no importa que para poder concordar su vida con lo dicho por Isaías haya necesidad de hacerlo; Hijo Unigénito; que importa que para darle divinidad se hagan venir a tres magos o tres reyes para que lo ofrendaran con mirra e incienso; que importa en una palabra que se falsee la verdad, si sobre todas esas falsedades se eleva la figura de un Cristo más allá de la escala de Jacob, como la del Gran Iniciado perteneciente a la raza de sangre a la que pertenecieron los Budas, los Krishnas o los Brahamas.

LA HISTORIA NOS lo presenta después en Egipto, y es allí donde comienza su verdadera iniciación al penetrar en los misterios de los sacerdotes de Isis, de los Agnósticos, de los Esenios, de los Teúrgos; es ahí donde conoció la ciencia de la Virtud y del Bien, las leyes naturales y sobre todo las leyes de Dios.

Y DESDE HACE siglos las festividades implantadas especialmente para los dioses, en todas las tierras, en todos los pueblos, dieron como consecuencia que las gentes se acostumbrarán a la suspensión de toda actividad de trabajos cotidianos para dedicarse en esos días a festejar a sus dioses con música, danzas, bailes y boatos que caían las más de las veces en borracheras, (ah, porque ya las había desde esa antigüedad). Así es que no es raro el “descanso”.

PERO LO QUE si es raro es aquello que lleva mentira gubernativa cuando se engaña al magisterio y como “Navidad y Año Nuevo” se le dan abonos para pagarle adeudos que desde hace años se les tiene. Esto decimos porque hay cantidad de docentes, administrativos y manuales en el Seer sobre todo a los que les llegó su sueldo de diciembre y aguinaldo incompleto. ¡Que engañifa!

EVOQUEMOS: 24 DE diciembre, año 755 de Roma, son las siete de la noche, las profecías señalaron el camino: “Le veré, mas no ahora; le miraré, más no de cerca. De Jacob nacerá una estrella y de Israel se levantará una vara que hará a los caudillos de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth” (No. XIV-17). Y entonces aquellos tres, que no se conocían entre sí, coincidieron en el sendero bajo la guía de una luz celestial emanada de la conjunción astral, que al detenerse detuvo también la marcha de los ofertantes de oro, incienso y mirra.

DE TODAS MANERAS, al igual que todos los años, desde hace siglos en la historia de los pueblos, la Navidad se festeja entre pobres y ricos; aquellos comiendo y cenando mendrugos y estos con ricas viandas. Aquellos recordando a sus muertos con restos y estos con música y bailes. En fin, cada quien, con su cada cual, sin olvidar los miles de hogares en donde no habrá Navidad.

ANEXO ÚNICO.- MERRY CHRISTMAS.