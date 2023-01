Educación y Sindicalismo | Lo que se dijo en el 22

Todo lo de ayer hay que ver, hay que ver.

SIEMPRE HABRÁ COMPARACIÓN entre lo dicho y lo hecho, entre lo que pasó ayer y lo que está sucediendo hoy; habrá que balancear las realizaciones que tuvimos a lo largo del 2022, ver lo que hicimos bien, ver lo que hicimos mal, continuar con lo primero, mejorarlo, ampliarlo y aplicarlo mientras que lo segundo hay que escudriñarle las causales porque a lo mejor en el 23 se mezclan quién o quienes las ejecutaron; en otras palabras, hay que eliminar las causas de los errores del año pasado eliminando a los sujetos que aún tenemos alrededor y que fueron precisamente los males.

EN FIN, EL año 22 terminó y apenas llevamos nueve días (hasta hoy) del 23. Atrás quedaron triunfos y sinsabores, atrás quedaron alegrías y millares de llantos y tristezas. De nueva cuenta hay que tomar lo bueno, aquello que se dijo que iría a la mejoría del pueblo en el caso gubernativo o al hogar en el caso de la familia. Otra vez, en otras palabras busquemos aplicar en el nuevo año todo aquello que nos sirva para mejorar la historia familiar; hagamos lo nuestro con lo nuestro no hagamos caso del canto de las sirenas que con ofrecimientos nos quieren dar las perlas virginales vendiendo por detrás la estabilidad social. ¡Cuidado con las ofrendas!

PERO EN EL terreno nuestro, el educativo, el panorama se presenta trastocado, confuso. Sin planes ni programas definidos, con un fracaso de lo que dijo el que le dije: “HABRÁ PLAN EDUCATIVO con reformas ajustadas a las 4T”. Con una confusión garrafal entre lo que significa NEOLIBERALISMO aunque la cosa esa (?) vivió y se alimentó (física y mentalmente) de ello durante los años de su auto ostracismos político. “Será eliminado el modelo neoliberal (?) que se sigue aplicando y será cambiado por el idealismo gubernativo emanado de la obcecada mente de quien usted ya sabe.

LA BASE DEL cambio ideológico estará en la “desaparición” de los libros de texto actuales (NO HAY QUE OLVIDAR QUE SON LOS MISMOS bajo programas y planes hasta desde el 2016) y que se dijo que en el ciclo 2023 serían cambiados porque “refuerzan al viejo régimen” (?). No, el intento de aplicar un nuevo Plan Educativo con ombligo gubernamental federal, está fallando pues lo que intenta el “señor” es aplicar a huevo lo que él quiere sin tomar en cuenta las EVALUACIONES PEDAGÓGICAS de anteriores programas. En pocas palabras: borrón y cuenta nueva, esto en educación no es posible.

PARA EL 2023, el magisterio, sobre todo en la educación básica, se encuentra ya en una encrucijada; por un lado la gran cantidad de alumnos “reprobados” resultado de la falta de atención docente, la ausencia en los medios electrónicos, la separación maestro-alumno, a todo ello, en el 23, se agrega la AMENAZA LATENTE de otra vez la Pandemia misma que provocará cambios en la asistencia, modificación de horarios, días laborales presenciales, uso de insumos, etc. Los maestros están hechos bolas con autosoluciones pues no hay, de manera valedera, quien les ayude con efectividad.

EN FIN, UNA cosa fue lo del 22 y otra lo que viene en el 23 con la aplicación supuesto de la ideología 4T.

ANEXO 1.- Sigue en pie la BIBLIOTECA de la SEGE con dos mil libros.

ANEXO 2.- Juan Carlos y Chógono planean.