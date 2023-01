Educación y sindicalismo | El Ciclo 23 sigue su marcha

Con las metas enredadas se sigue a marchas forzadas

UNA ANTES.- Formadas en el seno de los grados superiores las LOGIAS DE INVESTIGACIÓN se encuentran diseminadas por todo el mundo trabajando con ritos ingleses y con ritos diferentes. Son logias masónicas que se dedican exclusivamente a trabajos de investigación. Se les entrega Carta Patente de la Jurisdicción de una Gran Logia (representativa de todo un Estado). Los mandos se nombran al igual que los talleres (logias), por un año con Dignatarios y Oficiales (igual que en las demás ordinarias). Integran exprofeso Academias de Estudio bajo temas especiales que impactan en el seno de círculos sociales. Para poder ingresar es necesario que los solicitantes PRESENTEN UN TRABAJO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN. Seguimos.

Y EN RELACIÓN con la marcha escolar del ciclo 23, tanto la SEGE cómo el SEER siguen implementando a vuela pluma estrategias didácticas para poder nivelar al alumnado; tarea casi imposible pues se le recibió sin una evaluación válida pedagógicamente, es decir no hubo de por medio un examen de conocimientos. Como “ordenará” la SEP federal, se pasó de un ciclo a otro “en forma automática”, cada maestro se las arregló y se las está arreglando como puede sobre todo trabajando doble: nivelar y enseñarlo nuevo.

CONFORME PASARON LOS días de fin de año civil, el magisterio espero con ansia el aguinaldo que, como hace años y no se gracias a quien, corresponde a 90 días de sueldo nominal pero únicamente en las partidas 07 (sueldo base) no cubriendo otras prestaciones; de todas maneras el aguinaldo alcanzado este 22-23 fue pagado en dos partes al igual que otros años a diferencia del Sistema Seer que se les pagó “todo junto”. Ah, Todavía se están pagando en parcialidades pendientes sobre todo las proporcionales motivadas por los interinatos y movimientos de plazas. Es decir, todavía no se paga todo.

AH, A PROPÓSITO: en una plaza de primaria existen 11 conceptos cuyos códigos: 39 D1 38 SC L3 DC 44 Q507 CC E9 sumatorios llegan a resultar en cantidades a veces elevadas de sueldo. Sin embargo, por lo general, a contrapartida “la columna de enfrente” corresponde a descuentos bajo los códigos: 04 77 01 21 02 22 58 y “préstamos” todo lo cual disminuye notablemente el total del salario recibido. Destacan en los descuentos ¡cuatro! que van a dar al ISSSTE (hay uno hasta de maternidad en ¡varones!).

BUENO, PERO HABLANDO de otras cosas, ruego me disculpen la falta de columna la semana anterior. Falla física por enfermedad me imposibilitó. Es la primera vez en 50 años... Como un agregado satisfactorio y en respuesta a informes gubernativos sobre libros de texto entregados en este 22-23 con MATERIAL RECICLADO, debemos informar que la SEGE, por conducto de la Comisión Estatal De Libros De Texto Gratuito De Secundaria (Celtgs) entregó a Conaliteg (federal) 1850 toneladas de material para reciclaje. 31,450 árboles adultos salvados y 48 millones de litros de agua ahorrados y no gastar 7 millones KW. de energía. Bueno, eso fue en el pasado de 25 años de existencia de la CELTGS ¡que se acabó!

Anexo 1.- Magnífico plan educativo ¿donde se construirán esas 80 escuelas?