Educación y sindicalismo | De los libros en secundaria

EN LA relación laboral de los compañeros maestros se avecinan movimientos de actividades que trastocan los derechos; el cambio de programas y planes educativos impuestos por el que le dije y puestos ya en acción por la nueva Secretaría de educación federal, se inmiscuye en los derechos laborales al cambiar la estructura organizativa de los tiempos de actividades escolares, es decir, los maestros, en los nuevos programas deberán reajustar sus tiempos de actividades; esto lleva a modificar horarios y plazas.

EN LA HISTORIA secuencial de la Comisión Estatal de Libros de Texto de Secundaria, se constituyeron acciones especiales que sirven de apoyo a las asignaturas base y sus materiales de enseñanza. Así, a las acciones de distribución de los libros de texto de secundaria enviados por CONALITEG cada año escolar, se agregan los productos que en forma especial la Sege “fabrica” bajo programas especiales desde hace 25 años. SIETE PROGRAMAS anexos a las actividades de entrega de textos de secundaria desarrollan acciones de apoyo extra tanto para maestros como para alumnos, directivos e incluso padres de familia.

1. Programa de Adquisición y distribución de textos oficiales para los tres grados de secundaria bajo la aplicación de CELTGS-SEGE. 2. Programa de producción de materiales extra (cuadernos de trabajo) para apoyo de asignaturas. 3. Programa de producción de materiales, audiovisuales (Cd’s, DVD) para aplicación programática en las asignaturas. 4. Programa especial de RECICLAJE bajo la recuperación de materiales en desuso entregados a la CELTGS por los planteles (libros, cuadernos, revistas, etc.) Material que se entrega a Conaliteg (a la fecha más de 1500 toneladas en periodos diferentes). 5. Programa de Difusión Cultural con la entrega de textos, audiovisuales, colecciones, revistas, etc. a trabajadores de las áreas de la Sege . 6. Programa de Producción de obras aportadas por las zonas escolares, maestros en particular y autores diversos (ocho en proceso de autorización actual). 7. Programa de Biblioteca especial con materiales diversos sirviendo como apoyo cultural en uso para personal de la Sege y maestros.

LOS APOYOS DADOS por la Sege y la CELTGS durante su historia de 25 años de actividades, quedan marcados por las mismas escuelas secundarias, zonas escolares de primaria, telesecundaria, preescolar, Cobach, áreas laborales e incluso congreso; el proceso de apoyo dado por la Sege en cuanto a materiales extra se encuentra actualmente en acción lenta pues falta la autorización del Secretario para la reproducción de ocho obras que por la epidemia no se imprimieron. De todas maneras en área de apoyo sigue.

ANEXO 1.- ¿Escuelas piloto?, ¿Dónde?

ANEXO 2.- ¿Y el reclamo en técnicas?

ANEXO 3.- ¿Y los cambios en la Sege?

ANEXO 4.- ¿Y a federalización de los sueldos y las plazas?