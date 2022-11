Educación y Sindicalismo | De cosas que van y vienen

Hay algo que flota.

PARA CUANDO LLEGUEN las “olas” de diciembre, ya la mentada Reforma Educativa habrá dado, al igual que las de las manifestaciones provocadoras, su prueba de fuego; en la una, las llamadas escuelas piloto habrán de haber probado procedimientos didácticos nuevos buscando el remedio al rezago educativo (fantasma decenal) o al menos buscar la mediación entre lo que dejó la pandemia y la reforma que quiere a fuerzas imponer el sujeto.

COMO CONSECUENCIA DE esto, la encrucijada magisterial es la de cómo calificar al alumnado; primero la Sep federal señaló la NO REPROBACIÓN conforme la escolaridad que se llevara, lógicamente que esto provocó descontento entre los maestros pues había (¿?) alumnos que no sabían ni leer y ya en tercer año de cursos. Ahora, la misma Sep federal establece otra medida, LA DE NO PONER COMO MÍNIMA CALIFICACIÓN DE PASE el seis y la MÍNIMA el cinco (para lograr el promedio). OTRO sobresalto más, pero ahora entre los padres de familia y alumnos de 5º. y 6º.

NO IMPORTA COMO sean las calificaciones, lo cierto es que el alumno es quien va a marcar su avance calificatorio y sólo su aprovechamiento le dará la oportunidad de avance en cada una de las materias, SALVO EN PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. Las evaluaciones serán dadas en dos periodos escolares, el próximo mes de enero y en el de junio llevando tras de sí lo que hayan logrado durante el tiempo de la pandemia y en el de la “regularización” es decir HABRÁ PROMEDIO.

POR DE PRONTO, la SEGE y el SEER (aunque cose sus habas aparte) emiten circulares directas en la que especifica LA OBLIGATORIEDAD de evaluar “hasta donde resulte” necesario y ASIGNAR REPROBACIONES en las evaluaciones que resulten. La disposición aún no entra en acción pues las escuelas no están aún en proceso semestral evaluatorio pero las instrucciones en ambas dependencias son las de llevar control calificatorio con reprobación.

EN FIN, HAY que esperar resultados en donde aflore lo que se “aprendió” durante la pandemia y durante la regularización a niveles pedagógicos. Mientras, ¿que va a evaluar el maestro? Mientras, el magisterio potosino espera que la sep federal, la SEGE y el SEER estatal propongan directamente los cambios que la mentada del tal mentado están ordenando a través de su también Reforma Educativa (la 12 en la historia de la sep).

ANEXO 1.- ¿Qué es eso del 25 N?

ANEXO 2.- ¡Órale! hay pensiones para adultos en BIENESTAR DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS, ADULTOS MAYORES Y SEMBRANDO VIDA. ¿Los maestros en activo también alcanzan?

ANEXO 3.- Estamos con incapacidad médica. Volveremos pronto para el PROYECTO DE BIBLIOTECA SEGE.

ANEXO 4.- En redes sociales de la 52 aún aparecen las deudas, se dicen que ya se está pagado. Por lo pronto Juan Carlos Torres Cedillo (SEGE) y Crisógono (SEER) piden prestado.

ANEXO 5.- Hay un cambio importante en la Sege.

ANEXO 6.- Hay 10 obras pendientes de editar en la CELTGS-Sege. Su impresión fue “cortada” por administración. Son obras de autores potosinos.

ANEXO 7.- MARTÍN, ¿Qué FUISTE AMENAZADO?