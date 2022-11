Educación y sindicalismo | Cosillas vairas, varias cosillas

Si lo repites hoy lo hiciste ayer

RESULTA QUE EL adeudo que tiene el SEER con sus empleados aún no se finiquita. En las redes sociales diariamente aparece información sobre el NO PAGO a muchos maestros. Se ha dicho que el Director General del Seer y la sección 52 firmaron el compromiso con el gobierno del Estado para cubrir en cada categoría lo que se debe; si, el compromiso está firmado y mientras que el gobierno dice: “ya no debo”, los maestros siguen reclamando.

¿NO HAY AMISTAD?.- Y mientras que a nivel nacional los sindicatos se parten la progenitora siguiendo aquello de CÓMO LOS DE JORULLO-Cada quien lo suyo, al que le dije le da mucho gusto que no exista unidad laboral entre sí; ya se sabe que está en contra de las organizaciones sindicales pues “TODAS”, dije todas, son CORRUPTAS. Lo cierto es que, cuando menos en San Luis, las secciones 26 con sus presuntos 45 mil miembros efectivos (no plazas) y la 52 con número no definido, siguen con aquello de “CÓMO LOS DE GALEANA” -cada quien hace lo que le da la gana, y ni uno tiene que ver con el otro ni el otro tiene que ver con el uno, Gobierno dice: Divide y reinarás.

Y PRECISAMENTE, ES en el nivel educativo donde se presenta la mayor disparidad, pues mientras el Seer promueve la presunta Reforma federal con la aplicación del nuevo programa de enseñanza promovido por aquel fulano y la nueva SEP federal al organizar escuelas piloto (que por cierto no se sabe en donde están) y así seguir la falsa corriente de REFORMA EDUCATIVA 2022. Mientras, la Sege y la 26 siguen “experimentando” procedimientos didácticos a fin de conocer los niveles de aprendizaje de los alumnos al inicio del 2022-2023.

PERO LA REALIDAD es que no hay unidad de acciones; lo que sabe el Seer-52, lo ignora la Sege-26 no hay conjunción de esfuerzos. Aquí lo que importa es el alumno y existe. Maestros que por sí solos han logrado “nivelar a sus alumnos”, hay que preguntarles cómo le hicieron, hay que convertirlos en “MONITORES LANCASTERIANOS” para que le quiten lo bruto a los demás. Eso es lo qué hay que hacer con ambas dependencias educativas en el Estado; hay que juntarlas en un solo CONSEJO PEDAGÓGICO y que cada quien presente sus avances positivos.

POR LO PRONTO: 1.- El líder nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas (ya casi para salir) PROMETIÓ dar todo el apoyo para solucionar el problema de los maestros y personal del Seer pero ACUDIENDO al poder federal. Es decir, iba a hacer lo que ya la 52, el propio Seer y el Gobierno del Estado habían hecho: pedir ayuda federal. Por lo pronto se sigue adeudando gran parte de los Diez millones en el Seer y mucha mayor parte de los ¡diez millones! En la Sege.

ANEXO 1.- La operatividad de la BIBLIOTECA sigue su marcha y la catalogación de los dos mil libros-base entrarán al inventario inicial. Se espera empezar en enero del 23.

ANEXO 2.- Habría que ver los resultados de la auditoría. FIGIO SNTE 26. Buena millonada en juego. Ojo, por ahí anda mi póliza.

ANEXO 3.- Ya vienen las vacaciones y aguinaldo (con aumento y el bono presidencial por años de servicio).

ANEXO 4.- La Sege conmemora en su explanada cívica el VEINTE DE NOVIEMBRE; le toca a Educación Preescolar.