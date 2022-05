Educación y sindicalismo

Cosillas pretéritas

Para valorar lo que eres hay que saber lo que fuiste

Abundemos sobre lo antes dicho rebuscando aquello que causó mayor o menor interés en la noticia sobre todo cuando no se ha cumplido. De esto hablemos hoy sacando de nuestras escarcelas de información, los chismes más sabrosones; vayamos tras ello. Que los maestros demandaron más salario enmarañándolos en un aumento diferido, revuelto, confuso, difuso y profuso; fue una real y completa vacilada. Está bien que el que gana menos reciba más y que el que gana más reciba menos (eso me recuerda cuando en un congreso estatal, hace un chorro de años, propuse lo mismo y por poco me sacan a rastras). Lo dado está bien pero lo que está mal es la aplicación por clave y nivel lo que resulta una poquedad de incremento, exactamente una torta y un refresco diario.

Por otro lado eso de recular en las asignaturas y querer borrar de un plumazo lo llevado durante décadas de enseñanza-aprendizaje como que está en chino, es decir poco entendible… Y si los acuerdos del SNTE con la SEGE salieron de ídem, entonces los problemas de adeudo docente quedaron en paz; esperemos así sea… Felicitación calurosa (a 40) para el camarada Filiberto Juárez Córdoba por su libro anecdótico; espero tenerlo pronto en mi escarcela bibliográfica… La problemática jubilatoria de decenas de maestros sobre todo de telesecundaria data de lustros y lustros motivada sobre todo por el desfalco de la Dirección de Pensiones del Estado, los elevadísimos pagos pensionarios a ciertos exdirigentes motivó parte en grande del problema, habrá que hacer ajustes… Promedio de salario mínimo 478 pesos, promedio capital San Luis 511.31 (sic) eso gana un maestro por cinco horas de trabajo resultaría 102 pesos por hora… Todavía no es todo según anunció el que le dije quien dijo: “Habrá mejoras para los docentes”, lo concebido de “aumento”, del uno al siete diferido no es todo; esperemos la sorpresa… No todas las escuelas tienen gran daño.

Y seguimos en corto el periodista Carlos Ornelas, bien dicho: “Con una retórica moralista y apegada a la liturgia católica” trata de controlar al SNTE. Otra vez liberalismo contra centralismo… Dos millones de libros SEP para bibliotecas, AQUÍ LA CELTGS ha entregado más de tres… Y se olvidó ya el parámetro de Evaluación del Desempeño Docente fijado por el extinto INEE; en esa evaluación se calificaba al maestro en Normalidad Mínima, Planeación Didáctica, Dominio de los Contenidos, Ambiente en el Aula, Prácticas Didácticas y Colaboración en la Escuela. No, ya no hay evaluación ni tampoco ficha… Oigan ¿y el Polo Académico?… Juan Carlos Barcenas Ramírez, líder de la 26 del SNTE “colocó la primera piedra” de lo que será la sede sindical de los maestros de Matehuala (sic) ¿ya colocaron la segunda?

ANEXO 1.- Los bonos de Alfonso Cepeda van a la baja; el que le dije y Delfina no lo toman en cuenta.

ANEXO 2.- Maestro, ¿ganas menos de veinte mil? Tu aumento es de 7.5 (menos descuento SHCP)

ANEXO 3.- Se prepara la llegada de los libros de texto de secundaria. Por ahí hay escollos.