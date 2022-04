Educación y sindicalismo

Object preview

¡¡De vacaciones!! La leen y además

Para terminar de estudiar hay que irse a descansar

Para terminar de estudiar

hay que irse a descansar

COMO DESPEDIDA A los empleados de la SEGE, el Secretario de Educación circuló un oficio mediante el cual se instruyó el cierre del edificio en “forma total” puntualizando que “nadie entrará” desde el 11 al 22 del mes en curso. La causa de tal prohibición es la sanitización de los aljibes, tinacos y otros depósitos para agua. Así de simple, quiere decir que durante el periodo vacacional escolar fijado por el calendario ídem no habrá NINGÚN SERVICIO en las oficinas y sólo el personal “de limpia” contratado tendrá acceso al lugar.

LAS VACACIONES OFICIALES fijadas por la SEP federal obligan, dije obligan, a todos los planteles educativos de todos los niveles a cerrar sus puertas y mandar a descansar al alumnado durante dos semanas exactas permitiendo con ello un merecido descanso también a los docentes que hasta el momento se encuentran en actividad de recuperación nivelatoria. El periodo vacacional terminará el 24, tomando el fin de semana, y la vuelta a clases será el lunes 25. Quedará pues un último periodo de labores escolares justo de tres meses con una suspensión el 5 de mayo y tres viernes de “descarga administrativa” (no alumnos, si docentes).

DE OTRAS COSILLAS intermedias.- Los cambios internos en la SEGE aún no terminan y el ajuste de la maquinaria no ha permitido que la grilla sindical prolifere pues los responsables, sobre todo nuevos, evitan que salgan hacer proselitismo para el cambio delegacional que ya termina su periodo. Por cierto, el ex secretario general de la D-III-1 se fue a “servir” al comité de la 26.- La jefa de administración de la SEGE está encontrando enorme cantidad de anomalías; los ajustes no permiten acciones plurales nueva.- Martin sección 52 del SNTE enfrenta un Superproblema por la invasión política a una preparatoria para “sacar por la fuerza” a un viejo maestro. Eso me recuerda los motivos de Tlatelolco. Tengan cuidado, el magisterio reclama.

HOY, SE CACAREA, por una empresa privada llamaba “organización” que al cerrar las ETC por órdenes del que le dije y su empecinada COHORTE, se “perjudica” a 3 MILLONES Y MEDIO de alumnos y se entorpecen las actividades de “avance educativo” de los docentes, amen de que a madres les altera la estabilidad familiar social y económica pues no gastaban en dar la comida del mediodía y a lo mejor la única. Al perder el PATERNALISMO de las ETC ahora entrarán al LEEN por decreto de la SEP publicado en la DOF. ¡Qué relajo señor!

PUNTUALICEMOS YA POR último: 1.- El beneficio no desaparece, la lana se entregará para comprar comida y se dará directamente al padre de (perdón, a la madre) familia PREVIO REGISTRO de inscripción y asistencia escolar; 2.- No habrá intermediarios en las compras de alimentación cuyo único requisito será que sean y estén dentro del cuadro básico de nutrición efectiva; 3.- El esquema de control estará definido pon el programa de LEEN; 4.- Los maestros que se ajusten al nuevo programa y que quieran quedarse en la comunidad para trabajar “horas extras” deberían de registrarse y aceptar las condiciones; 5.- El programa de LEEN no se constriñe a zonas marginadas sino que abarca la generalidad de los niveles de educación básica. No hay discriminación; 6.- Los estados y sus secretarías de educación (según se llamen) están en libertad de seguir con las ETC aunque sea por política de control de masas, se les ayudará con fondos federales; 7.- Las REGLAS DE OPERACIÓN que regirán al programa de LEEN no están definidas totalmente. ¡Estúdienlas, analícenlas, destrúyalas, componganlas y diga su opinión sobre ellas! pero por favor no se deje jalar por sangrónadas.

ANEXO UNO.- Ya no hablaremos de las ETC a menos que…

ANEXO DOS.- Recuerden lo que pasó en Tlatelolco.

ANEXO TRES.- Negocio trasnacional. Millonada inútil.

ANEXO CUATRO.- Maestros piden cambios de oficina.

