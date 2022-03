Educación y Sindicalismo

Magisterio trabajando

Sólo hay una cosa: la paga, cosa preciosa.

Yo no sé si las amenazas veladas dan resultados o si los ofrecimientos de “dar lo justo” y lo que “merecen los maestros” haya hecho que las clases presenciales estén desarrollándose a casi 100%. Con pequeños detalles y diminutos adjetivos en contra, la existencia del alumnado es bonancible en cuanto la permanencia abierta de las escuelas. Según los reportes de los supervisores de zona, aunque en algunos planteles aún se está reparando la infraestructura y sanitizando los anexos, en la mayor parte del espectro escolar se está cumpliendo y los ajustes programáticos se aplican en las aulas para procurar, dije procurar nivelar al alumnado con tareas necesarias de recuperación; en algunos casos se aplica lo híbrido para llevar con éxito la enseñanza.

Buenos pero decíamos que a lo mejor la amenaza velada del que le dije por aquello de despedir maestros o el ofrecimiento de “mejores prestaciones” este haciendo que maestros estén trabajando a todo vapor pese a los coletazos de la pandemia. ¿Qué gana el maestro por el “fiel cumplimiento de su deber”? Desde la década de los años 40, allá en los albores de la creación del “sindicato más grande de América Latina” la premisa fue y sigue siendo la defensa de los Derechos Laborales y el logro de mejores estadías económicas. Aunque en la lucha por la uno y por las otras el camino gremial ha desviado su curso y los logros se ha diluido en manos de líderes logreros a quienes, antes y después se identificaron eliminándolos del entorno de mando sindical.

Vamos a dar un ejemplo de “mejorías” logradas vía los pliegos petitorios apenas presentados hace dos ciclos; lógicamente esto ya se dio pero ello nos muestra el ejemplo de lo que se pudiera estar pidiendo este año lectivo y que tendrá repercusión en el próximo 15 de mayo ¡¡Día del Maestro!! Veamos lo que nos dieron: Compensaciones a directores comisionados.- Bono Día del Trabajador Social (¿?).- Bono por Día del Educador Físico (¿?).- Bono a los Habilitados.- Bono a los ATP.- Bono para Educación Especial.- Bono para Misiones Culturales.- Bono de apoyo para no escolarizado.- Compensación para trabajadores de Cendis.- Bono de estímulo por aprovechamiento en el aula.- Premios Estatal y Municipal de Educación.- Estímulos para años de servicio.- Becas-comisión.- Becas para hijos de trabajadores.- Transporte magisterial.- Compensación Nacional-Única.- Despegue Salarial (¿?).- Estímulos a la calidad docente.- Medallas ( y cheque) Ramírez y Altamirano. Bueno, esto y más se consignó en recientes años y mucho de ello ya desapareció bajo la aprobación de los líderes sindicales de cada etapa. ¿Lleva algo de esto el nuevo pliego petitorio 2022?

Y de mucho otras cosas.- En voz de Juan Carlos Torres Cedillo se dijo que la Sege “adeuda” (no sé a quien) tres mil millones de pesos. Lo que aún no dice Juan Carlos es a quién o quiénes se les debe esa cantidad y de donde van a sacar para pagarla… Tanto Juan Carlos Bárcenas como Martin Rodríguez secretarios generales de la 26 y 52 respectivamente, no saben tampoco el origen de la deuda aunque presumen que en gran parte es del magisterio… El mejor éxito son las clases híbridas, dejen que los maestros se acomoden, son buenos para eso… No hay reportes (hasta la información del sábado pasado), sobre casos de Covid en las escuelas… Vamos bien.