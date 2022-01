Educación y sindicalismo

SNTE Y SEGE cuidan a sus maestros Salud y educación la mejor dación

PARA EL INICIO de enero en el nuevo año fiscal del 2022 se había señalado, por el gobernador y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado que el “retorno a clases” sería en forma virtual “hasta el 17” conformando así una espera a fin de prevenir contagios entre el alumnado evitando lo presencial. Conforme las instrucciones vertidas por el titular educativo de la entidad, Ernesto Barajas Abrego, la medida instruida “debería de ser acatada en los planteles públicos y privados para evitar mayores contagios en las aulas”.

Lo virtual no ha cesado y su aplicación ha sido continúa en los hogares de los alumnos y en los de los maestros aunque en algunos planteles privados se obliga la presencia de estos so pena de “descontar el día”.

SORPRESIVAMENTE EL GOBERNADOR del Estado anunció la propuesta del inicio de clases presenciales prorrogando estas hasta el 24 aunque “podría haber otro ajuste”. Esta última fecha señalada, presuntamente se aplica para esperar que pasen los efectos de la “vacuna de refuerzo” que se aplicó y está aplicando a los maestros; buena medida si es que se aplica al cien por ciento de los docentes ACTIVOS en las aulas pues hay rechazo de algunos por el tipo de vacuna que se aplica. Tanto el Snte como la Sege carecen de datos exactos sobre la cantidad de maestros vacunados o a vacunar pues en algunas ocasiones se mencionan 30 mil, otras 42 mil y hasta 64 mil si es que se toman a los particulares, los universitarios y otros no activos. Sea como sea la vacuna, aunque diferente, se sigue aplicando esperando que pasen sus efectos.

PERO A LA contra, tanto en la Sege como en la sede del SNTE y sus delegaciones se estuvo aplicando una mentada PRUEBA gratuita a todo el personal de apoyo misma que resultó POSITIVA en gran cantidad de casos. El grito de ¡¡POSITIVO!! pronunciado a vi en cuello en el lugar de la prueba inquietó a los trabajadores quienes, por la cantidad que estaba resultando positiva desconfiaron y ya no esperaron turno. Sea como sea, las mentadas pruebas están arrojando un positivero (?) cuyo resultado son las justificaciones que al por mayor están resultando también y que en muchos casos son rechazadas por parte patronal. Ojo, hay problema.

LA VUELTA A clases presenciales NO SE DARÁ así que pase el día 24, habrá otra prórroga pero ya no será ajustada al desarrollo de la pandemia si no a la actividad docente que ya presenta más y más casos dentro de los “64 MIL MAESTROS” (sic GC) (¿todos del SNTE?) aunque muertos los menos pero contagiados los más. La situación se vuelve caótica pues aunque los maestros estén vacunados los alumnos (sobre todo de sexto y prepa) no. De todas maneras, eso de que el 24 se vuelve a lo presencial está por verse y deberá de preguntársele a la 26 y 52 si aceptan la vuelta.

Y POR LO pronto y cómo el “miedo no anda en burro” el nuevo líder (?) de la 26 se vacunó delante de todos dando muestra de acatamiento a las disposiciones sanitarias y esperando que Barajas Abrego haga lo mismo. Sigue el pachangueadero, los juegos, los espectáculos y demás reuniones amén de la circulación pública. La recomendación de ¡¡cuidémonos!! vale un cacahuate.

DE OTRAS COSILLAS.- A Delfina-SEP le espera la renuncia.- A Barajas Abrego le llegan los exdirigentes.- Al SEER le esperan los ajustes.- Me espera la vacuna “reforzada”.- Sin cambio de planes en ciclo escolar 21-22 que termina en agosto.- Es necesario reajustar los programas educativos, solo lo básico.- Sección 26 sin acción definida aún.- Sección 52 prepara pliego de Mayo.

ANEXO ÚNICO.- Maestros sin vacunarse están fuera de servicio.

¡cuídese!