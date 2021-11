Educación y sindicalismo

Lucha por cargos sindicales , unos con gran o mediocre gloria quieren repetir la historia

En mis 67 años como miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fiel a la causa y sin desviarme ningún momento, ocupando innumerables carteras delegacionales. estatatales y nacionales, hemos visto y tomado parte en diversos derroteros de las actividades sindicales.

Desde un simple cargo escalafonario hasta secretarías generales y de representación seccional (Ideología) y Especialidades y Prensa en comité nacional (1972); en todos los cargo hemos tenido a nuestro rededor a elementos que llegan a la representatividad mediante el juego político de corrientes muchas veces ajenas a la propia idiosincrasia del trabajador, es decir, mediante jugadas grupales con antagonismos internos.

Hoy después de tan esperado, se dará el cambio en la estructura base seccional y para ello, de forma sorpresiva la convocatoria emitida por el CEN del SNTE empuja a los grupo de empleados de educación de todas las categorías y niveles para votar por planillas, no es novedad, de forma nominal directa, que si es novedad, delegación por delegación y no en congreso, que también es novedad, en un solo día y en un solo horario, que también es novedoso, para poder dar empleo a 55 secretarios tratando de cubrir a todas las facciones bajo la consigna totalitaria de ¡unidad!

La convocatoria tiene sus asegunes en revolturas y mañas; desglosemos 1.- Se publica el viernes 19, se dan tres días para registro de planillas. 2.- Por secretarías (55) se tienen que anotar los nombres de los candidatos propietarios y suplentes. 3.- No hay suplente para la secretaría general (dice no aplica). 4.- En la lucha de género se lo olvidó anotar la paridad en candidatos. 5.- Existen cargos repetidos en sus funciones especificas: 26 y 41, 30-31, 40 y 51. 6.- En los requisitos se le olvidó anotar lo de ministros de religión (los hay). 7.- No se ha pedido permiso a la Sege para suspender labores docentes (dos días) más los festejos de triunfo.

Sin duda alguna a estas alturas - de tiempo ya los grupos, grupitos y grupúsculos armaron las consabida planilla tratando de que en ella queden las representaciones regionales. Por de pronto, de los 73 firmantes del desplegado del día 25 jueves pasado fruto disque de un Pleno Seccional Extraordinario que solo sirvió para justificar la permanencia de dos "extraños" disque representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y que estuvieron mangoneando a la 26 pese a que estatutariamente había titulares suplentes.

EN FIN, el Pleno Extraordinario Seccional arrojó lo de siempre: a) Una manifestación de apoyo tutelar para el casi saliente Alfonso Cepeda Salas, muestra inequivoca de subyugación sindical; b) Difusión de otro eslogan: Todos somos uno y uno somos todos, aunque me gusta, me fascina lo otro de “uno para todos todos para uno”; c) Se repite aquello de "nuestra organización sindical como única representante legal" perogrullada ancestral pues no hay otra aunque exista la CNTE; d) Apoyo "irrestricto" (firme) para los maestros de telesecundaria e indígenas (por aquello de los bloqueos a la SEGE y carreteros; e) Reconocimiento institucional ( de por siempre dobla-rodillas) para el gobernador en turno; f). Apoyo adelantado al proyecto educativo que está implementando (apenas); 8) Para justificar el sentimiento, se honra la memoria de Alejo (Qepd) con su "legado y ejemplo”, aunque muchos nunca supieron qué. Así y todo el Pleno dio resultado y los grupos firmantes (salvo 10 que no lo hicieron) quedarán inscritos en alguna planilla a contender. Ojo, ya salen.

