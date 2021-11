Educación y sindicalismo

Llegaron a administrar la pobreza, sin preparación

Alcanzar un índice inflacionario del 7 por ciento tiene reflejos, como siempre, en la capacidad adquisitiva de las familias más pobres del país. Sumada la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense se complica el panorama y es evidente que, pese al efecto negativo que sufren, los gobiernos estatales son testigos sin ánimo de participación en las decisiones económicas más importantes del país.

Sin preocupación alguna por controlar los factores económicos con medidas adecuadas, las administraciones estatales permanecen ajenas a la responsabilidad de superar los efectos inflacionarios y los que producen las variaciones en el tipo de cambio de nuestra moneda, no obstante que disponen de la oportunidad de auspiciar el buen uso de las “remesas” enviadas por los potosinos -por ejemplo- radicados en los Estados Unidos, cuyo monto supera los mil millones de dólares para este 2021.

La falta de mecanismos que permitan un proceso de cambio de las divisas que ingresan a nuestra entidad ha permitido la multiplicación de “casas de cambio” que operan sin la supervisión estatal.

Las regulaciones federales no consideran la intervención del gobierno estatal en la captación y cambio de dólares por pesos mexicanos y del proceso, en cambio, se encargan particulares que quizá no revelan con claridad sus operaciones ni el rumbo que tiene la moneda estadounidense en nuestro país.

Así, mil millones de dólares o su equivalente en pesos mexicanos, no se reflejan en el bienestar de pueblos y ciudades que permanecen en el olvido, abandonados a su suerte y cada vez más solos.

Si la derrama de dólares en el territorio potosino no ha sido factor de progreso colectivo, es porque los sucesivos gobiernos del estado y los ayuntamientos han tenido poca o ninguna idea de cómo propiciar que ello suceda y permiten que sean particulares los que en realidad hagan fortuna tal vez sin causar y menos pagar impuestos.

Una sombra cubre el tránsito de los dólares mientras la administración pública vive quejándose de la falta de dinero para cubrir sus operaciones.

La mitad de la población potosina vive en la pobreza. Pese a las riquezas naturales conocidas, la huasteca alberga a los más pobres del estado a quienes solamente se les ofrece limosna para sobrevivir.

El reparto de despensas es un buen inicio, pero hace falta que la población indígena sea apoyada con mecanismos que comercialicen sus productos en tanto se crea un programa de ayuda a los alcohólicos que son y fueron embrutecidos por especuladores que pagan sus mercancías con bebidas alcohólicas de mínima calidad.

El principal problema de San Luis Potosí es la pobreza, consecuencia de la demagogia y la corrupción. No aparece en el panorama gubernamental ningún indicio que modifique esa situación.

El trabajo, la creatividad, el ingenio y el esfuerzo de los habitantes de 58 municipios solamente esperan el momento propicio para huir de pueblos y ciudades habitados por personas de la tercera edad y niños que eventualmente carecen de la oportunidad de educarse. La esperanza muere al último.

LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON

Por el entusiasmo mostrado en sus anuncios, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se olvidó por un momento que las arcas estatales están vacías. Ni siquiera para pagar aguinaldos.

Sin embargo, insisto, colocar un árbol navideño del tamaño de una secuoya de las más de ocho mil que se encuentran en el Bosque de los Gigantes en el área central del estado norteamericano de California, no es poca cosa.

Especialmente porque se tratará de una fantasía de 80 metros de altura parecido a las secuoyas que forman también el bosque de los árboles gigantes en algún lugar de la inmensa República Popular China.

Digo que las secuoyas son inmensas y deambular en sus bosques crean a su vez una inmensa fantasía. Pero no cualquiera tiene la imaginación para traernos una réplica, aunque sea falsa. Es un sueño infantil tener frente a su diminuta estatura un gigante cuyas ramas sean imitadas con papel brillante. Impone el tamaño y despierta la curiosidad del adulto.

¿Quién será el mortal atrevido que coloque la estrella a 80 metros de altura? ¿Quién otro dará vueltas y vueltas en torno de un tronco fantástico para colocar millares de luces para iluminar al gigante? ¿Habrá quién se imagine el peso de la estructura, el peso de los cables y los focos, la cantidad de pliegos de papel brillante y su peso? Todo eso cuenta porque parar esa mole sobre la vieja plancha donde se quiere poner tal vez no resista.

¿Cuántas toneladas de vigas de acero y varilla de fierro se tendrán que armar para lucir un mes desde el centro de la ciudad y ser visible desde cualquier punto de la urbe potosina? Deben ser suficientes para mantener la estructura vertical y tener puntos de ensamble y desensamble para hacer posible el sueño de un niño estimulado por un adulto que percibe todo lo grandioso que puede ser su entorno.

¿Nuestra secuoya de corcholata resistirá el duro cierzo invernal? No sé, pero junto a su tronco no habrá regalos de navidad, ni esferas en sus ramas ni listones de colores como los que suelen adornar los pinos navideños en los hogares de San Luis.

No hay esferas de dos metros ni listones de un metro de ancho. Los sueños, sueños son.

Bien despiertos y libreta en mano llegará la hora de hacer cuentas. Como ocurrencia es fantástica. Pero si no hay dinero para lo elemental, el dispendio de una fantasía nada lo justifica. Pero sería lo ideal para invitar a los habitantes de entidades vecinas a visitar nuestra secuoya artificial.

Tomarse la foto junto al árbol podría ser familiar, pero no se podría cobrar por eso. Quizá hoteleros y restauranteros pudieran entrarle con su cuota, pero no están en jauja. Apenas andan reponiéndose tras la pandemia en rojo la mayor parte del año que termina. ¿De dónde pues?

EL COTARRO POLÍTICO

Invitaciones le sobran al alcalde Enrique Galindo Ceballos para que recorra las calles de San Luis. No sé si las invitaciones sean para plantearle algunas peticiones, o para demostrar con ironía cuánto es lo que se deja de ver cuando se llega al despacho que ha sido de los alcaldes en los recientes 20 años… En los dos casos, vale la pena decir, es indispensable que se le ponga un remedio muy firme a las calles de San Luis porque de veras da pena que los visitantes se quejen del número de baches y el colmo que todavía ¡pongan boyas y topes! porque nuestros refinados y pomadosos no soportan que los vehículos transiten a más de 20 kilómetros por hora y además no les cedan el paso… ¡Uy!... Morena sabe que dentro de cinco meses tendrá una visión panorámica de su futuro. Por eso quiere estar muy atenta que sus postulados de la 4T cobren fuerza y le garanticen resultados. Sospecha que sus aliados le andan haciendo al ensabanado… Elías Pesina, al frente del PRI, tiene también la intención de que sus planes de crecer al partido se cumplan en el futuro próximo. Vale su estructura en el campo, lo demás necesita reanimación urgente. Mientras se preparan para la convención nacional… Pero los que andan tirándose con todo lo que tienen a mano son los panistas locales. El pleito es entre mujeres y Verónica Rodríguez y Lidia Argüelles tienen los argumentos suficientes para sostener sus candidaturas contra viento y marea. Ya sabe usted que en el PAN dicen ser pulcros demócratas, pero también tienen sus mañas. No faltaba más… Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado iniciaron el análisis de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022… Laura Cuevas, directora general de Ingresos en Finanzas va a tener que esmerarse en que le entiendan los legisladores los porqués de cada rubro. Los señores legisladores son poco o nada expertos en el tema. Cutberto Mario Tenorio -no tengo el gusto- pero igual de fino debe tejer en el rubro de gastos… Con que no se desesperen… Entre tanto, la vicepresidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social diputada María Aranzazú Puente Bustindui reconoció que, durante la jornada de vacunación de los menores de 15 a 17 años, sin comorbilidades, se ha generado una desorganización en la logística de la Secretaría de Salud y el personal del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Consideró necesario un mecanismo más eficiente para atender la demanda y que se amplíen los días para recibir el biológico… Lo mismo pidió ayer Roger Errejón Alanís del “parlamento ciudadano”… La presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias San Luis Potosí, Mónica Cabrero, y el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Dr. Alejandro Zermeño Guerra, firmaron un convenio de alianza entre el sector empresarial y la institución educativa, con el marco de las festividades del día internacional de la no violencia contra la mujer. Incluye la incorporación de jóvenes al mundo empresarial y la continuidad de estudio de carreras de posgrado… Muy agradecido con las expresiones solidarias de mis colegas… Titiritando de frío, el terrible Manolo llegó con su termo. Contiene humeante ponchecito con su respectivo saltapatrás…

