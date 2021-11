Educación y Sindicalismo

Cambio seccional sin Congreso

Por pandemia y sus efectos vacunados serán los electos

AL FIN, DESPUÉS de dos años de finiquitado el periodo de gestión seccional y con mandos centrales por medio de “representantes” del CEN debido al fallecimiento del Secretario General, la sección XXVI del SNTE asumirá la responsabilidad directa de los cambios en la totalidad de sus secretarías.

Con una celeridad para los registros de candidatos (sólo tres días después de la convocatoria) y que a estas alturas YA SE VENCIÓ, esto da motivo a la alternación de la presentación DE PLANILLAS para contender. Mañosamente los tres días que fija la convocatoria toman sábado y domingo (convocatoria fue publicada este pasado viernes) y entonces hoy lunes vence el plazo para el registro en el cual deberán de ser inscritos 55 nombres para igual número de secretarías sindicales.

EL PROCESO DE elección NO SERÁ mediante CONGRESO por aquello de los efectos pandémicos sino directo en cada delegación sindical concentradora de centros de trabajo; es decir, en reunión especial a efectuarse el mismo día para todos (9 de diciembre) y con un horario estricto de 10 a 14 horas. Se utilizarán para estas elecciones de renovación del comité ejecutivo seccional 197 sedes delegacionales distribuidas a lo largo y ancho del Estado; escuelas primarias, secundarias, telesecundarias, centros de educación superior, normales, jardines de niños, galeras comunales, centros de jubilados etc. serán convertidos es día 9 de diciembre en centros de VOTACIÓN SINDICAL.

POR VOTO UNIVERSAL, LIBRE, DIRECTO, SECRETO, PERSONAL E INTRANSFERIBLE, los miembros de cada delegación y centro de trabajo elegirán POR PLANILLA a los 55 secretarios que ocuparán la directriz del nuevo comité de la sección XXVI del SNTE en San Luis Potosí. Según la convocatoria, ese día 9 de diciembre una cantidad aproximada (no se conoce el número exacto de empleados con PLAZA BASE y que cotizan al sindicato) de 40,000 maestros y personal de apoyo se convertirán en electores suspendiendo actividades docentes (es jueves y puenteando viernes por el desplazamiento de lugar) por obligación participativa serán que designen directamente a sus representantes seccionales que deberán de permanecer en el cargo del 13 de diciembre de 2021 al 12 de diciembre de 2025 (si es que no hay otra epidemia).

LA SUSODICHA CONVOCATORIA, firmada por quien también ya se excedió en el mando, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, no fija separación de facciones sindicales, luego entonces, en la votación seccional, participarán TODOS AQUELLOS que comprueben su cotización sindical debiendo mostrar su listado en el padrón o su talón de pago, la misma convocatoria señala color, emblema, nombre de la planilla y nombre de los candidatos y SUPLENTES queriendo decir con ello que a estas alturas 110 nombres están en juego para registro. ¿De dónde van a sacar tanto candidato para contender en las 55 secretarías y suplencias?, ¿hay tiempo para registro?, ¿tendrán cabida los de la CNTE en San Luis?, son pocos pero los hay. En fin, la convocatoria salió y el cambio seccional 26 está en puerta.

DE OTRAS COSAS.- Barajas Abrego debe de prepararse a recibir a los ex de la 26 y “dejar ir” a los nuevos con sus plazas y sueldos (¿serán los 55?).… ¿Sabe usted dónde está la espada, obsequio de los estadounidenses al general Coronel soledense Lorenzo García?… NO QUE NO TE PONÍAS TAPABOCAS… El presupuesto 2020 le parten la madre a programas educativos prioritarios… Incremento de 1.9… Se inventan otro día de asueto “descarga administrativa”… Se prepara pago de aguinaldo, se adelanta… 830 delegaciones y centros de trabajo en votaciones.

ANEXO UNO.- Al Señor Secretario le espera una sorpresa…