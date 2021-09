Educación y sindicalismo

Notas de aculla, de allá y de aquí

No importa si es corta o es lengua la nota cuenta venga de donde venga.

Prof. Jesús Vázquez Leos

SEGÚN LOS REPORTES de América Latina y del Caribe, la pandemia mundial desató las desigualdades sociales y ha dejado marcada la separación entre la riqueza, la medianía, la pobreza y la pobreza extrema. Sobre todo en el ramo educativo, la diferencia de oportunidades en lo referente a la enseñanza virtual señala el notable desnivel por la falta de insumos primordiales para el aprendizaje A distancia. La ONU, la Unesco, la OEA, la OITy otros organismos similares apuntan el desajuste social mundial en el que en México está en los primeros sitios no obstante los 18 convenios firmados para proteger a la infancia (nueve con la ONU, siete con la OEA y dos con la OIT).

LAS NOTICIAS DE acullá nos dicen que la OCDE, organización popoff dirigida por un mexicano, insta al gobierno de México para que “ponga remedio” al desnivel educativo que ahora con la pandemia ha resurgido con mayor fuerza. La OCDE que cobra sus buenos millones a los países que conforman su cohorte, México entre ellos, da cifras alarmantes que en economía repercuten en déficit nacional para Nuestro país. Por lo pronto, los pasos se siguen de la OMS, la Unicef y de la OPS (organización Panamericana de la salud) para proteger a la infancia.

De las de allá.- El coqueteo del Comité ejecutivo Nacional del SNTE que aún preside Alfonso Cepeda (ya se pasó un año) y el que le dije, trae por consecuencia que la mayoría absoluta del magisterio nacional ni chiste a recibir lo que el gobierno federal les da; tanto el comité nacional como las secciones del país no han dado los resultados efectivos de la respuesta salarial 2021 y sólo se conforma con las basificaciones dadas por la SEP Federal las que por cierto no concuerdan pues se dieron 44 mil 642 para “beneficiar” a 36,000, quedan 8.

También de allá, Se dice que Delfina-SEP federal sigue en su plan de desaparecer las escuelas de tiempo completo por carga económica “excesiva” y por no tener resultados; lo cierto es que, al menos en San Luis, no se ha hecho una evaluación sobre sus resultados al igual que a nivel nacional. Esto está en el tablero pero por lo pronto no hay presupuesto para el 2022. Y de algo de lo mismo, también Delfina promueve la modificación del contenido de los libros de texto tanto de primaria como de secundaria siguiendo las instrucciones del mismo que ya le dije por aquello de que quiere resaltar su ideología.

Y MÁS DE allá. Con los resultados que el SNTE ordenó se buscarán con los recorridos de sus dirigentes delegacionales en las escuelas y dar a conocer la situación real en que se encuentran. La resultante es dramática pues aparte de infraestructura material quebrado existen 48 mil 667 escuelas con “necesidades básicas”. Este dato, después de la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas organizada y promovida por el mismo SNTE. Al menos en San Luis Y en las secciones 26 y 52 ni siquiera se sintió esta acción y sin resultados.

Y VAMOS CON lo de aquí.- Despedida relámpago del Secretario De Educación Joel Martínez Díaz en la explanada de la SEGE donde se dieron cita la semana pasada la mayor parte del personal que ahí labora, (una parte no asistió por aquello de los roles de permanencia por lo de la pandemia). Buen número de empleados en todos los niveles y categorías recibieron del ahora ex-secretario la despedida qué cortó por la brevedad de sus palabras emocionadas; el la agradecimiento por el apoyo dado en sus seis años de trabajo quedó de manifiesto en la respuesta de aplausos dada por los asistentes. Posteriormente Joel recorrió las áreas para personalmente reiterar las gracias. Veremos si también la delegación sindical D-III-1 le da la bienvenida al nuevo que llega esta semana. Punto.

ANEXO ÚNICO.- Bajo la toma de protesta hay un nuevo gobernador ¿Sera bueno?, ¿será peor?. Tiene curriculum.