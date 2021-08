Educación y Sindicalismo

Lo que se dijo y se dice

No es lo mismo si se dijo ayer pero no se pudo hacer

SE EXIGE REVACUNACIÓN A docentes pero no con la Cancino… Hay que premiar a los maestros que en verdad sacaron a los alumnos adelante… La ASF le llamó la atención a la SEGE por maniobras en gasto “federalizado”…

Hay una enseñanza en la ciudad de México llamada “Educación De Lengua De Señas Mexicanas”, ¿tomarán en cuenta la más conocida?… La UNPF (Unión Nacional De Padres De Familia) contradice el ordenamiento presidencial de “llueve, truene o relampaguee” para volver a clases presenciales; en boca de su jefatura llama al que le dije “autoritario e irresponsable” al exigir la apertura de las aulas… Ernesto Barajas Abrego está recibiendo ya parte administrativa de la SEGE, falta ver lo que falta y lo que sobra… Por su parte Juan Torres Cedillo escarba en el SEER y recibe como le den lo que le den… Cedillo se tendrá que poner a estudiar para “mandar” al dedillo… Hay un comité para el regreso a clases integrado por la Sege, el Seer, el sindicato (secciones 26 y 52), colegios particulares, padres de familia, gobierno del Estado y municipal, el congreso camaral, áreas educativas directrices; integran protocolo integral… Los colegios particulares a través de sus profesores y oficinistas se manifestaron en la Sege para volver a clases presenciales; claro que así debe de ser en ese nivel privado por aquello de las cuotas o pagos de alumnos… En el Encuentro De Cronistas Municipales efectuado en la Hacienda Calderón se dio a conocer la lista de personajes que como tales integraron el primer congreso estatal en el 2010… Contagios en el hogar y no en la escuela; hasta hoy, sólo el 0.01 por ciento (sic) de 244 mil… Hoy lunes se regresó a clases presenciales pero serán los padres de familia los que decidan… El SNTE exige, ya lo dijimos, protección al magisterio; la vacuna que les pusieron ¡no sirvió! (lo dijimos también)… Ojo, mucho ojo, renace el CONVOY… Félix Gallardo, me suena, me suena… Aquiles Córdoba, antorchismo, en contra del regreso, ¿y sus normales?… 2 millones 080 mil 926 habitantes representados por 21 mil funcionarios (¿?) por elección… PVEM 382 mil votos contra vs 216 mil 110 PAN, 145 Morena mas los del PRI ¿y si se unieran, que haría el gallardismo?… Sedena se mete a negociante: licitación (¿publica?) 007000999E821 por 35 millones para próxima pachanga popular por aquello del 200 aniversario (sic) de disque “Consumación de la Independencia” (sic); como tal no hubo pues sólo fue el oportunismo de Iturbide… 11 editoriales surten 256 mil 396 libros de texto de secundaria para el ciclo 2021-2022… La vuelta a clases presenciales será altamente vigilada por las autoridades de salud; los protocolos son obligatorios y deberán de pasar tres filtros… Se descuenta del salario magisterial: ISR, Sindicato, Fideicomiso, Servicio Médico, ISSSTE, Fondo de Retiro, Seguro Institucional, Préstamos y Faltas y Retardos… Muy buen artículo de El Sol (domingo 22 pasado) sobre Epidemias en México, el COVID no les llega todavía y ni que llegue.

ANEXO 1.- Ya encontraron fallas en la SEGE y el SEER, se piden aclaraciones… Por ahí sobró una que otra medalla del día del maestro… Cuidado los que están recibiendo de los que se van.

Anexo 2.- ¿Ya supo quien tiene el contacto colectivo de trabajo en el magisterio?… ¿En el Seer?

Anexo 3.- ¿Ya tiene usted mi libro #60? Búsquelo.

Anexo 4.- ¿Dónde están los 28 becados del bicentenario del 2010?, becas de por vida estudiantil.