Educación y Sindicalismo

POR EL OTRO CACHETE

Volteando para el otro lado veamos al más fregado.

ANTES DE COMENZAR nuestros acostumbrados párrafos magisteriales permítaseme anotar “Q”. Según el ministro (secretario) de la Guerra el ejército lo constituyen 68,000 soldados con un presupuesto de ONCE MILLONES de pesos… Fuente: Luis Villoro. Guardia de Corps del Emperador en 1822. Ahora la GN de Corps del otro que ya le dije ¿cuánto son y cuánto $$?

VEAMOS LA OTRA mejilla desglosada ya la del lado de la Sege y su aproximación al cambio gubernativo bajo la férula de un recién doctor en educación pero con tesis en línea privada superior que si trata de implantarla, ya lo dije, tiene que RECULAR bastantes veces. Recuérdese la SEGE ES FEDERAL y donde si puede pegar es en el SEER que es función ESTATAL. Y aquí está el meollo del otro cachete, veamos: primero, se terminará con la hegemonía de una dinastía interno turrubiana cuyo coletazo por la contemporaneidad pegó con la heredera del movimiento sindical interno alvarediano. Aquí y en el hoy próximo se nombra a Juan Torres Cedillo, según eso maestro soledense (para seguir fregando) y por ende amplio e íntimo amigo del gallardismo y al cual sirve y sirvió en el ramo municipal pero que SIN DUDA ALGUNA DURARÁ RELATIVAMENTE POCO como director del Sistema Estatal Regular de Educación (el orden factorial no altera la menclatura).

LA TRAYECTORIA DE lucha del SEER está completa y absoluta y totalmente ligada a la SECCIÓN 52 y de allá pa’ ca’ y de aquí pa’ lla’ la dirigencia sale del ombligo de la una para la otra y ¡cuidado!, mucho ¡cuidado! Gallardo, si se toca mal la música del magisterio estatal. Ya lo han demostrado históricamente y eso de que fueron los primeros en el besamanos gubernativo, no quiere decir que están satisfechos; no, tampoco fue beso de Judas, simplemente dijeron: para que no JODAS. Por lo pronto Torrez Cedillo en el tiempo que dure en el Seer deberá de medirle el agua a los camotes aunque por el otro cachete deberá hacerle igual Barajas Abrego pues la 26 se las gasta igual aunque con menos armamentos por aquello de la CNTE y el MRM.

POR LO PRONTO, en ambos cachetes campea la preocupación sobre todo por los cambios internos en los mandos sustantivos y adjetivos; los de base no preocupan, los directamente perjudicados serán los eventuales, de confianza y por honorarios que a lo mejor van pa’ fuera a menos que. Pero la mayúscula preocupación la constituye el REGRESO A CLASES PRESENCIALES que, por lo pronto, será aplazado por aquello de lo anaranjado-rojo. El no cuidarnos los adultos repercute en los de atrás en edad y capacidad física. Aún a pesar de la santización de aulas e interiores escolares, padres de familia y alguno que otro dicen: ¡NO AL REGRESO! Si no hay vacunas.

Y POR OTRO lado, con las debidas medidas protocolarías al menos en el interior, el pasado viernes se efectuó la Jornada de Cronistas Municipales citada en Villa de Reyes bajo la invitación de la Lic. Erika Irazema presidenta municipal; la reunión de quien lleva la historia de los municipios se desarrolló en las magníficas instalaciones de la Hacienda de Calderon en cuyo interior se versó sobre algunos aspectos históricos, nuevo cuño encontrado por los cronistas. Mexquitic, Ahualulco, Hidalgo, Soledad y su Medallón Colonial, etc., desfilaron en la unión que recordó el Congreso Estatal de Cronistas Municipales del 2010 y que dio motivo al Decreto Oficial en el que avaló legalmente la función en cada municipio de quienes deben de llevar su historia. Se les entregó a cada cronista asistente el documento legal.

ANEXO ÚNICO.- ¿Qué están entregando en la SEGE y el SEER?