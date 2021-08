Educación y Sindicalismo

¿Traición Sindical?

Cuando se rompe la confianza el rechazo nos alcanza...

Desde la fundación del sindicalismo mundial, las hordas, los clanes, las tribus, los gremios, las cofradías, los trade Unions y toda asociación que agrupa a trabajadores indistintamente, conviértese en protectora de los derechos laborales implicando con ello la dualidad de protector y protegido o lo que es lo mismo defensor y defendido.

No, no exageramos en lo expuesto pues así fue y es la historia de las agrupaciones sindicales de este y otros lares mundiales. Cuando las Trade Unions se convirtieron en sindicatos llevando en la definición la sentencia, (asociación formada para la defensa de intereses económicos o políticos comunes a todos los asociados, encargada de la negociación colectiva, la firma de convenios y pactos. “Se aplica esta denominación fundamentalmente a las asociaciones profesionales, patronales (¿?) y obreras). Según la extinción de la definición, existen (hasta el momento de la edición del diccionario Espasa 2002), Sindicato Amarillo, Sindicato Vertical, Sindicatos Libres, Sindicatos Únicos, cada uno amparado por la Ley Federal del Trabajo.

Escrito lo anterior, deberemos de señalar que, en cuanto al magisterio mexicano se refiere, aparecen antes del siglo XX agrupaciones laborales que defendían sus derechos aún en contra de los mismos dictámenes eclesiásticos; en San Luis aparecen agrupaciones de maestros de párvulos, maestros de primeras letras y aritmética, ligas de profesores universitarios y otros que, sin ser sindicatos, ya pugnaban por derechos laborales; la influencia doctrinaria del socialismo y del anarquismo (en San Luis el profesor “Genarito, Benito González, Jesús R. Yáñez) fincaron el inicio sindical.

AL NACIMIENTO EN 1943 del SNTE por la fusión de ¡siete! agrupaciones dispersas en el país, entre ellas la de los Maestros Socialistas aquí, se organizarían en cada entidad las elecciones dependientes del centro; la 52 primero y la 26 luego, aglutinaron a las diferentes categorías magisteriales sobre todo para luchar por mejoras salariales (¡un peso diario!); un Ciriaco Cruz Medina, David G. Berlanga, Luis Medellín Niño, Félix Araujo, Benito González, Agapito Arvizu, Gumercindo Eguia, Nicolás Ibarra Piña y decenas más de profesores que viven en el nombre de las escuelas sobre todo en las de la 52 y su memorable huelga del 31, única en la historia magisterial.

Hoy la 52 establece el parámetro de lucha interna en su devenir tiene etapas históricas de “acomodo político” que sobretodo Griselda sabe muy bien, manifestado ello con la aparición actual de un manifiesto en prensa en el que “previenen” veladamente al próximo gobernador de lo que pueda pasar si no se les hace caso. Eso ya no es nuevo, lo han hecho en cada cambio de gobierno, pero hoy, son los ¡siete! secretarios generales que subsisten los que firman “la unidad sindical”. La 26, por su parte no tiene cabeza y el presunto representante tiene que esperar órdenes del centro.

De otras cosas.- El día de hoy comienzan a entregarse en todo el estado los libros de texto de secundaria para el ciclo 21-22.- La región centro recibe en Burgos a partir de las ocho de la mañana.- La Gran Logia de Estado Soberana e Independiente “El Potosí” (la de Manuel José Othón 335) celebró este pasado sábado su CXXX aniversario de existencia contando con la presencia de representantes del supremo consejo de México, máxima autoridad masónica nacional; más de 40 talleres manifestaron su unidad liberal y la consecución de sus trabajos pese a la pandemia, con sus debidos protocolos de protección. Detalles históricos después.- Habrá modificaciones para el nuevo cliclo escolar por aquello del cambio de color pandémico y político... ¡Verdes de coraje!