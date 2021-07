Educación y Sindicalismo

Entre controversias y religión

Entre gracias y resabios o se sirve a Dios o se sirve al diablo

ACORDE CON el título de dos de mis libros, con eso del resultado de las elecciones pasadas, la sociedad en su conjunto presentó dos caras con los resultados obtenidos y si en los momentos de campaña hubo múltiple divisionismo bajo la fantasía multicolor partidista, al final y hasta el momento el pueblo está dividido.

Las clases alta, media y baja de cada estrato social se retrae en aceptar el porvenir que avizora incierto, borrascoso e intrigante, tramposo, y por qué no, embaucador y dadivoso. La oposición a los resultados por un lado y la aceptación por miedo por el otro, dejan dividida a la población y con dificultad del porvenir.

MIENTRAS SON peras o manzanas hay controversias enfrente, atrás y a los lados, sin exceptuar arriba y abajo y ya no se sabe, por aquello del bozal sanitario, quien es quien para mirarlo frente y saber de qué bando es. Liberales contra conservadores, capitalistas contra proletariado, comunismo (moderno ) contra socialismo (antañón) catolicismo contra evangélicos, iglesia ortodoxa contra la romana, negros contra blancos, indios contra "civilizados", creyentes contra ateos, feministas contra masculinidad, legalidad contra impunidad, verdad contra mentira y el que viene contra el que se va. ¡Qué desmadre Señor, qué desmadre!

DE HISTÓRICA controversia se presenta ahora entre la "UNIÓN MASÓNICA S. A” fundada el 29 de abril de 1929, bajo protocolos legales cuya duración en registro será de CIEN AÑOS y cuyo vencimiento como Sociedad tal finiquita en el ¡dos mil treinta! (con razón ya andan que se las truenan por vender el edificio sede de Manuel José Othón 335), sólo que les falla pues hay más de mil dueños amparados por las escrituras originales (escritura 44 Tomo II, dando fe Matias Arias, notario público el 24 de septiembre del propio año de registro de la Sociedad). En este asunto y por cuestión histórica presente, se presenta la controversia cuando en redes sociales aparecen insertas versiones de trámite para cambio de registro de "UNIÓN MASONICA S.A.” a "Unidad Masónica A.C.”, es decir, de lo anónimo y plural a lo civil y personal moral. Fácil, de lo plural a lo singular.

Y PARA ESTO, que se barrunta como mayor controversia, se agregan los cobros que se quieren hacer a la Gran Logia de Estado Soberana e Independiente "El Potosí" con sede tradicional en Manuel José Othon 335 como propiedad LEGAL de Unión Masónica S.A. Y decíamos que se quiere cobrar: 1.-Certificado de Libertad de Gravamen $335 pesos, Segundo aviso preventivo 225, Avalúo Catastral 18 mil pesos, Impuesto por traslación de dominio 189 mil, derechos de protocolo dos mil; Derechos de Inscripción en Registro Público de la Propiedad 23 mil cien pesos, Impuesto sobre la Renta 1 millón 469 mil 124 pesos, IVA 1 millón 152 mil pesos, Honorarios notariales 76 mil 400 pesos. TOTAL de gastos por Transmisión por compraventa del inmueble de la Sociedad Anónima a la Civil: DOS MILLONES 930 mil 184 pesos, Firman Lic. José del Río Argüelles y Lis, Cesar Martínez Madrigal. La controversia ya está en juego en 40 talleres.

Y DE OTRAS COSAS.- Derechos Humanos contra la Ley General de Educación.- La ASF (Auditoría Superior de la Federación) le llama la atención a la SEGE por gasto no justificado en infraestructura educativa. La iglesia católica apostólica y romana mete sus manos en los libros de texto, ¿otra vez?. 58 "expertos" toman parte en la reforma de los libros de texto, dos son de San Luis. CUIDADO, hay tranza en los depósitos del banco. Reclaman plaza los maestros reprobados en San Luis (unos por copiones). No, no hay basificación de empleos en forma masiva en el gobierno estatal.