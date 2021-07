Educación y Sindicalismo

Entre lo dicho y lo hecho

Una cosa es lo que puedo ver y otra lo que dejen hacer

Más tardó en decirlo el que lo dijo y que recula el secretario actual de gobierno, "No, no habrá masificación masiva".

No, pos si el miedo no anda en burro como dijeron los ancestros; solo que al susodicho se le olvidó que más de la mitad de los empleados sin base los amparan los años de servicio (antigüedad) en la actividad continua y sin llamadas de atención o notas de demérito (eficiencia) y cúmulo de estudios profesionales o cursos de capacitación -- (conocimientos). Esto y más se acumulan en la lista de derechos para obtener mejoría salarial y no echar por la borda los servicios prestados que deben, dije deben, ser reconocidos. No, que no los espante el petate pulguiento del vivo. Su derecho es tu derecho.

¿Cuál es la naturaleza de la ciencia masónica ?, ¿Cuál es su origen?, ¿Qué sociedad o individuos la poseyeron antiguamente?, ¿Qué corporaciones o individuos son los depositarios actuales?, ¿La ciencia masónica tiene punto de contacto con las - ciencias ocultas?, ¿Cuál de todos los ritos actuales es el más apropiado para el fortalecimiento de la masonería ?. Las respuestas a las preguntas hechas hace dos siglos (F.T.B.Clavel Ediciones Osiris) aún se mueven en el ámbito de la vieja casona de Manuel José Othón 335 en la que su historia marca, en un 1930, origen de la propiedad, el aval de Fe y Esperanza 1, Mariano Arista 2, San Luis de la Patria 3, Chee - Kung Tong 4, Benito Juárez 5, Miguel Hidalgo 6, Francisco Bustamante 7, Perseverancia 8, América Latina 9, Ignacio Ramírez 10, Obreros del Silencio 11, Luz de Matehuala 12, Cruz del Sur 13, Guardianes del Misterio 14 y otras cuatro de los grados filosóficos inmersos en el régimen estatal de la Gran Logia de Estado Soberana e INDEPENDIENTE "El Potosí".

A PROPÓSITO de la presunta búsqueda de venta del edificio sede de los poderes masónicos de la entidad, su historia refleja la aportación de más de cuatrocientos "socios" con la cantidad total de $15,210 pesos de los de 1929) con cuya parte principal se adquirió el edificio ("compra de la casa de la calle de Jiménez núm. 17" (sic) con un costo de $12,500 pesos (sic) y que hoy, presuntamente repito, se trata de transferir propietarios para poder vender. Esto, ya no es nuevo, pues desde hace más de cincuenta años aparecieron tarjetas con un proyecto de construcción de un edificio nuevo aparentemente bajo una empresa regiomontana. Las escrituras y protocolos originales no permiten otras intromisiones ajenas a la pluralidad masónica en territorio del Potosí y eso de que se pretenda cobrar 2,930,000 pesos por disque “transmisión por compraventa” como que me suena a transa. Cuidado, funcionarios actuales, cuidado, no se enloden.

Y DE OTRAS COSAS.- Siguen llegando los textos gratuitos desde preescolar, primaria y secundaria para el ejercicio escolar 21-22. La entrega será en el próximo mes de agosto aunque en multitud de escuelas NO SE USARON los 20-21... El ciclo actual cerró sus puertas y las vacaciones para el alumnado durarán hasta el 31 de agosto... Recuerden señores padres de familia LOS TEXTOS SON GRATUITOS Y NINGUNA ESCUELA ESTÁ AUTORIZADA (por la Sege y Seer) a cobrar "paquetes de libros extras"... Tres filtros Covid: Casa-Escuela-Salón... El pago de vacaciones ya fue liquidado al Seer ¿y en la Sege ?... Se están haciendo bolas con el retroactivo (a enero), si, la torta y el refresco...Frase; "NADIE ES MÁS QUE OTROS SINO HACE MÁS QUE OTRO” (Don Quijote)... La cruz y la espada juntos para parar a los difuntos... Buscan en el examen de admisión de plazas a ¡cinco mil! copiones; por lógica, están reprobados... La Sege no entra a vacaciones totales, deja guardias permanentes. ANEXO ÚNICO.- LA DEPURACIÓN LABORAL ORDENADA POR LA SEP sigue. Punto.