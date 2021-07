Educación y Sindicalismo

Está preparada la espada para atacar por la espalda.

Barruntos de tormenta

YA LO DIJO el "nuevo" secretario general de gobierno que entrará en funciones en el próximo mes de septiembre por aquello de que no le "gustó" el proceso de BASIFICACIÓN de empleados actuales del Gobierno del Estado. Lo que no sabe el personaje en cuestión es que, amparo del derecho laboral los trabajadores tienen el absoluto y tal IDEM de ser promovidos.





Si la basificación no se está dando en el concierto del cumplimiento de la Ley, entonces el susodicho no tiene que meter las garras donde no le llaman, en fin, como ya lo hemos dicho: la venganza avanza, avanza.





Y POR AHÍ nos llega el rumor que algo se prepara con relación al edificio que ocupa la Gran Logia de Estado Soberana e Independiente "El Potosí", sede desde el siglo pasado de los poderes que amparan a más de cuarenta logias (talleres diseminados en el territorio potosino).





En 1868 y años subsecuentes la masonería establece la creación de sus grupos filosóficos y logias azules, de aquellos años a la fecha el edificio colonial de Manuel José Othon 335 (antigua calle de Villerías) quedó enmarcado por la historia de San Luis primero como propiedad de connotados miembros de la sociedad aristócrata y después, por compra, de la agrupación liberal "Unión Masónica S.A.”, para "todo masón exsistente en San Luis”.





En fin, la propiedad NO PUEDE VENDERSE NI HIPOTECARSE NI TRANSFERIRSE porque no es propiedad particular sino colectiva.





Si quieren saber su historia consulten el libro "Origen de la Gran Logia de Estado Soberana e INDEPENDIENTE EL Potosí" (premio estatal de historia 1991). A propósito ¿quiénes son los licenciados José del Río Arguelles y César Martinez Madrigal ?





Según sus datos el edificio vale ¡¡Nueve Millones!! según "valor catastral".





Bueno, el avispero masónico se mueve.





Y EN DONDE TAMBIÉN hay, no sólo barruntos sino movimientos latentes, es en el conglomerado sindical - de la SEGE- en donde también se trata de dejar seguros a los trabajadores de apoyo a la educación.





Por aquello de que el "nuevo gobierno" escudriñará la herencia que dejó Don Juan Manuel, cada trabajador eventual, de confianza, supernumenario o de otra categoría que no esté BASIFICADO tiene la probabilidad, sobre todo si no es del ala pollil, de ser despedido. Esto, no sería únicamente por disposición del "nuevo" mando de gobierno estatal pues ya la SEP federal con Doña Delfina Gomez "ordenó una depuración de trabajadores para adelgazar la nómina; hasta el momento no se sabe si Joel-Sege y Griselda-Seer ya lo hicieron pues la susodicha Delfina les pidió la lista de "depurados”.





PERO DONDE está todo tranquilo. APARENTEMENTE es en el gobierno municipal aunque de hecho y no de derecho están fungiendo, DOS PRESIDENTES, el uno, designado por el cabildo por aquello de una licencia para "contender" y el otro por la vuelta "por no ser".





Lo cierto es que el "nuevo" jefe de la comuna que entrará en funciones en septiembre , al igual que el gobierno estatal, tiene ya preparado el tinglado de ejecuciones administrativas y ya sabe a quién y cómo ejecutar.





Aquí, los barruntos son menos pero de bajo de la mesa están los puntapiés por aquello de la rivalidad heredada .





Y DE OTRAS COSAS.- La presentación de pandemia en escuelas que ya están funcionando provocan suspensión de actividades obligadas...





¿Sabe usted qué es el escalafón horizontal y cuál el vertical ?.





Miles de maestros buscan la mejoría salarial por medio del cambio de el conocimiento pro "reconocimiento al desempeño laboral y son valores medibles para ascensos...- 21 Programas de Libros de texto Gratuito para Secundarias (CELTGS) recibirá esta semana gran parte de la dotación 21-22, más de 561 mil textos llegarán para todo el estado. 256,396 para la capital con un costo de 12 millones 818 mil 988 pesos.





No son gratuitos entonces. Punto.