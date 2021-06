Educación y Sindicalismo

Retorno a las aulas

Cada año sin faltar, el sindicato que ampara al magisterio nacional en lo oficial, promueve en reuniones delegacionales y seccionales la apertura de peticiones que en conjunto llenan el llamado Pliego de Peticiones que se presenta a la SEP federal; el multifacético peticionario cubre no sólo el rubro de salarios sino toda la gama de prestaciones anexas en las que llevan seguridad, asistencia social, protección, ascensos, basificación, seguros, corresponsabilidad profesional, etc. El pliego de peticiones, avalado por “la mayor parte de las acciones sindicales del país” (la CNTE se cuece aparte) conlleva la discusión en mesas tripartitas de Trabajo en las que se inmiscuye al SNTE, la SEP federal y a la SHCP y por el otro lado la aprobación, rechazo o modificación del que ya le dije. Total que la respuesta no llegan ni a la mitad de lo que se pidió.

Y ya lo dijimos en otras columnas, este pasado 15 de mayo no hubo festejos para los más de 500 maestros que cumplieron los 28, 30 y 40 “y más” años de servicio y que se hicieron merecedores de recibir las medallas Rafael Ramírez y la Altamirano así como el diploma y el cheque respectivo que ampara cantidades superiores a los 50,000 pesos; ello implica el otorgamiento del reconocimiento general dentro y fuera del magisterio sobre todo en el ámbito personal aunque eso NO AMERITA ascensos, cambios de plazos y de lugar o premios monetarios aparte. Total, que las medallas de plata y oro concebidas así como el cheque ¡es todo! y a seguirle o a jubilarse. Repito, 15 de mayo ya pasado pasó como agua, sólo remojón.

Y de otras cosas.- Ya se dijo: el retorno a clases es VOLUNTARIO, ESCALONADO y CONDICIONAL... Todavía faltan maestros de recibir su medalla, diploma y cheque; no se lo claven… Delfina SEP federal-Joel SEGE estatal-Griselda Seer, Se ponen de acuerdo para “disminuir“ la plantilla... ¿Sabe usted qué diablos es el PABNNHMT?... El 9 de febrero de 1912 se decretó la obligatoriedad de la educación media superior (bachillerato) entrando con ello a la igualdad de dotación de texto gratuitos como en secundaria, después de nueve años no se cumple este renglón… A nivel nacional y local no asistió a reiniciar clases ni el 7%, ya lo habíamos dicho: la generalidad del pueblo opinó y lo sigue que sea hasta agosto… Que sirva de prueba…

A los que si les conviene la reapertura son los colegios privados, hay mucha lana de por medio… Cinco fallecidos en la SEGE, cinco substituciones por enroque… A propósito, la SEGE vuelve en escalón a trabajar a diario, consulte..

Con lo de la pandemia y con lo de las elecciones, al SNTE y sus seccionales se les trastoca el cambio de estafeta ya vencido, nada se dice, nada se hace… Oigan ¿el gobierno estatal no dio nada para el magisterio?… 16,500 sacerdotes en México “otorgan sólo bendiciones a los difuntos del COVID”, abrieron las iglesias y hay “visitas domiciliarias“ sí, hay un esfuerzo de la SEGE-SEER por el retorno a clases pero no hay estrategia definida para la retroalimentación programática.

Desde hace casi un año, aparecieron en todas partes de San Luis, pueblos pequeños, ciudades grandes, rancherías y en cuanto lugar se pudo letreros verdes que en mensajes subliminales bombardearon la mente de los presuntos votantes. ¿Esto no se contempla como propaganda? Si, así se preparó a la gente para lo que resultó. Hay que esperar el veredicto final porque el deseo de venganza avanza, avanza.

Nota importante.-En los corrillos magisteriales vacunados dícese que la Cancino aplicada no sirve para nada y que Cofepris no autorizó ¿será? Si ello es cierto, hay que culpar a la SEP, al SNTE y a ¡Salud! Punto.