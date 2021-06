Educación y Sindicalismo

Trabajar con aumento lo mismo ya impuesto ¡una torta y un refresco!.

ASÍ FUE aunque los voceros del sindicato estén cacareando las cantidades separadas de lo que llegó de incremento salarial para el año fiscal 2021.

El Pliego Petitorio presentado a Secretaría de Educación (federal) contemplaba un incremento global del 8 por ciento, lo concedido no excedió el 5.3 pero en forma separada, es decir lo repartieron en diferentes conceptos y ninguno de ellos pasó del tres. Sin embargo, el haber concedido la misma cantidad de incremento del año pasado implica, que los descuentos no irán sobre los bonos casi mensuales que quedaron repartidos; el aumento al salario base si causa impuesto subiendo a la tabla siguiente según la plaza que se tenga.

DE TODAS maneras, el cúmulo acumulado por el aumento dado por el que le dije al que por cierto le vale un cacahuate la situación política del magisterio, viene a paliar algo la economía y si comparamos lo que se aumentó con lo que se paga por la subsistencia como que resulta muy diferenciado. El pago por jornada en la generalidad de las plazas no pasa de los cuatrocientos pesos resultando con ello un salario por hora-semana-mes de (seis horas de trabajo) de menos de cien pesos. En fin, se dio lo mismo del año pasado y el maestro y el trabajador de apoyo a la "educación" (administrativo) lograron, gracias a la gestión "sindical", lo que cada año fiscal se merece. Ah, el pago del aumento será dado en abonos a partir de la próxima quincena.

Y SI DE trabajar se trata, con la aprobación comprobada de solo un cuarenta por ciento de la población escolar: maestros, alumnos, directivos, padres de familia e incluso mandos superiores, el retorno a las aulas será VOLUNTARIO este próximo SIETE no que el proceso será escalonado. Primero, la revisión material de los Inmuebles para checar el estado en que se encuentran. La luz eléctrica cortada, el agua corriente oxidad en tuberias tapadas, cañerías de los baños obstruidas o sucias, patios y accesos de recreo llenos de basura, aulas con o sin cristales sucios y para no seguirle, etcetera, etcetera. Total, que se llevarán buenos días para subsanar deficiencias.

SEGUNDO, cada maestro, en base a los antecedentes de permanencia en línea y entrega de productos, dará a sus alumnos un nivel de avance el cual le permitirá llenar "lagunas", fijar secuencias, proseguir con el ya mutilado programa o detenerse para nivelar retroalimentando. Esto es importante en el nivel pedagógico, pues cada maestro fijará el antecedente del año pasado para poder aprobar “el próximo PASE DE GRADO" de cada alumno en el entendido de que NO HABRÁ REPROBADOS pese a que gran cantidad de alumnos NO VOLVERÁN A CLASES PRESENCIALES que aún así serán tomados en cuenta como existentes.

NO, NO SE ESTÁ listo todavía el las aulas, la fijación "forzada" por la declaración del que le dije para el retorno necesita de miles de pesos, millonada, para poder pagar los insumos necesarios para sanitizar las escuelas, pagará a quien lo haga pues no todos los padres de familia aceptan "faenas de aseo", sobre todo hay que tener sus buenos litros de gel, sus buenos kilos de jabón y sus miles de litros de agua. No, la cosa no es fácil y una es que se diga que se retorna a las aulas y otra que "se hará lo posible por hacerlo. La orden ya está dada y NO TODOS la acatarán, cada escuela y las autoridades adyacentes incluyendo a los padres de familia decidirán el regreso aunque de antemano la mayor parte de las opiniones deciden que sea HASTA AGOSTO.

Y POR LO PRONTO.- Hay todavía medallas, diplomas y cheques del Día del Maestro. Sindicato y Sege-Seer listos... La miseria de aumento no satisface al maestro pero, después de un año de casi no hacer nada, algo es algo dije yo...Don Martín Juárez Córdoba, prepárese… ¿Saben cuántos descuentos aplica Hacienda? - Ver ¨talón¨de cheque.